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Для фізосіб забезпечені всі потреби, а от для бізнесу рішень обмаль – співзасновниця Concord Fintech Solutions про українські банки

Для фізосіб забезпечені всі потреби, а от для бізнесу рішень обмаль – співзасновниця Concord Fintech Solutions про українські банки

Київ • УНН

 • 528926 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН зазначила, що для фізичних осіб українські цифрові банки вже зараз забезпечують всі клієнтські потреби, а от для бізнесу технологічних банківських рішень обмаль.

Цитата

“Для фізичних осіб українські цифрові банки вже зараз забезпечують всі клієнтські потреби. Як тільки з’являється новий продукт на ринку, це швидко кимось реалізується та підхоплюється іншими”, — підкреслила Олена Сосєдка.

На її думку, коли рівень економіки в країні “буде достатнім для забезпечення добробуту населення, то будемо спостерігати активний попит на більш складні кредитні продукти — авто в кредит, кредитування на ремонти та великі покупки й розстрочку”.

“Продукти накопичення та управління коштами також чекають на свій час. Враховуючи рівень діджиталізації державних процесів, реєстрів, всі перелічені продукти будуть в подальшому реалізовуватися в цифрових банках для фізичних осіб. А от для бізнесу технологічних банківських рішень обмаль. Для ФОПів більш-менш базові продукти реалізовані — обмеженою кількістю банків. Для більш складних форм юридичних осіб діджиталізація та технологічність в Україні поки що перебуває на початковому рівні розвитку”, — вважає експерт.

Додамо

Загалом, на її думку, цифровізація українського банківського сектору на високому рівні. Однак все одно наразі є що й додати, зокрема це можливо реалізувати у форматі колаборацій. Наприклад, як зазначила Олена Сосєдка, це можна реалізувати у форматі колаборацій, наприклад, з продуктовими рітейлерами, аптеками, таксі, закладами харчування.

“Це могло б сформувати цікаві формати персоналізованих акційних пропозицій. Так, супермаркет володіє інформацією про „персоналізовану продуктову корзину“ конкретного покупця, банк володіє інформацією про рівень платоспроможності та дати надходження коштів”, — пояснила вона.

На думку експерта, на підставі такої комбінації інформації клієнту, за його згодою, можна пропонувати персонально сформовану акційну пропозицію саме в необхідний день календарного тижня.

Загалом Олена Сосєдка дуже високо оцінила технологічність українських банків. У якості прикладу вона привела досвід та коментарі українців, що опинилися в багатьох країнах світу та встигли стати клієнтами банків й фінансових сервісів цих країн.

“У технологічності українські банки впевнено лідирують. І мова йде не тільки про технологічність додатків, діджитальність продуктів, а й про рівень клієнтського сервісу: клієнтська підтримка, оперативний зворотній зв’язок на побажання або скарги клієнтів, клієнтоорієнтованість навіть за умови виникнення нестандартних ситуацій. Незрозумілою для українців є необхідність отримання картки тільки в відділеннях банку з очікуванням картки та пін-коду протягом кількох днів або навіть тижнів”, — резюмувала експерт.

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