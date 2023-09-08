Для фізосіб забезпечені всі потреби, а от для бізнесу рішень обмаль – співзасновниця Concord Fintech Solutions про українські банки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН зазначила, що для фізичних осіб українські цифрові банки вже зараз забезпечують всі клієнтські потреби, а от для бізнесу технологічних банківських рішень обмаль.
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“Для фізичних осіб українські цифрові банки вже зараз забезпечують всі клієнтські потреби. Як тільки з’являється новий продукт на ринку, це швидко кимось реалізується та підхоплюється іншими”, — підкреслила Олена Сосєдка.
На її думку, коли рівень економіки в країні “буде достатнім для забезпечення добробуту населення, то будемо спостерігати активний попит на більш складні кредитні продукти — авто в кредит, кредитування на ремонти та великі покупки й розстрочку”.
“Продукти накопичення та управління коштами також чекають на свій час. Враховуючи рівень діджиталізації державних процесів, реєстрів, всі перелічені продукти будуть в подальшому реалізовуватися в цифрових банках для фізичних осіб. А от для бізнесу технологічних банківських рішень обмаль. Для ФОПів більш-менш базові продукти реалізовані — обмеженою кількістю банків. Для більш складних форм юридичних осіб діджиталізація та технологічність в Україні поки що перебуває на початковому рівні розвитку”, — вважає експерт.
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Загалом, на її думку, цифровізація українського банківського сектору на високому рівні. Однак все одно наразі є що й додати, зокрема це можливо реалізувати у форматі колаборацій. Наприклад, як зазначила Олена Сосєдка, це можна реалізувати у форматі колаборацій, наприклад, з продуктовими рітейлерами, аптеками, таксі, закладами харчування.
“Це могло б сформувати цікаві формати персоналізованих акційних пропозицій. Так, супермаркет володіє інформацією про „персоналізовану продуктову корзину“ конкретного покупця, банк володіє інформацією про рівень платоспроможності та дати надходження коштів”, — пояснила вона.
На думку експерта, на підставі такої комбінації інформації клієнту, за його згодою, можна пропонувати персонально сформовану акційну пропозицію саме в необхідний день календарного тижня.
Загалом Олена Сосєдка дуже високо оцінила технологічність українських банків. У якості прикладу вона привела досвід та коментарі українців, що опинилися в багатьох країнах світу та встигли стати клієнтами банків й фінансових сервісів цих країн.
“У технологічності українські банки впевнено лідирують. І мова йде не тільки про технологічність додатків, діджитальність продуктів, а й про рівень клієнтського сервісу: клієнтська підтримка, оперативний зворотній зв’язок на побажання або скарги клієнтів, клієнтоорієнтованість навіть за умови виникнення нестандартних ситуацій. Незрозумілою для українців є необхідність отримання картки тільки в відділеннях банку з очікуванням картки та пін-коду протягом кількох днів або навіть тижнів”, — резюмувала експерт.