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Для физлиц обеспечены все потребности, а вот для бизнеса решений мало - соосновательница Concord Fintech Solutions об украинских банках

Киев • УНН

 • 528923 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном комментарии УНН отметила, что для физических лиц украинские цифровые банки уже сейчас обеспечивают все клиентские потребности, а вот для бизнеса технологических банковских решений мало.

Цитата

“Для физических лиц украинские цифровые банки уже сейчас обеспечивают все клиентские потребности. Как только появляется новый продукт на рынке, это быстро кем-то реализуется и подхватывается другими”, — подчеркнула Елена Соседка.

По ее мнению, когда уровень экономики в стране “будет достаточным для обеспечения благосостояния населения, то будем наблюдать активный спрос на более сложные кредитные продукты — авто в кредит, кредитование на ремонты и крупные покупки и рассрочку”.

“Продукты накопления и управления средствами также ждут своего часа. Учитывая уровень диджитализации государственных процессов, реестров, все перечисленные продукты будут в дальнейшем реализовываться в цифровых банках для физических лиц. А вот для бизнеса технологических банковских решений мало. Для ФЛП более-менее базовые продукты реализованы — ограниченным количеством банков. Для более сложных форм юридических лиц диджитализация и технологичность в Украине пока находится на начальном уровне развития”, — считает эксперт.

Добавим

В целом, по ее мнению, цифровизация украинского банковского сектора на высоком уровне. Однако все равно пока есть что и добавить, в частности это возможно реализовать в формате коллабораций. Например, как отметила Елена Соседка, это можно реализовать в формате коллабораций, например, с продуктовыми ритейлерами, аптеками, такси, заведениями питания.

“Это могло бы сформировать интересные форматы персонализированных акционных предложений. Так, супермаркет владеет информацией о „персонализированной продуктовой корзине“ конкретного покупателя, банк владеет информацией об уровне платежеспособности и дате поступления средств”, — объяснила она.

По мнению эксперта, на основании такой комбинации информации клиенту, с его согласия, можно предлагать персонально сформированное акционное предложение именно в необходимый день календарной недели.

В целом Елена Соседка очень высоко оценила технологичность украинских банков. В качестве примера она привела опыт и комментарии украинцев, которые оказались в многих странах мира и успели стать клиентами банков и финансовых сервисов этих стран.

“В технологичности украинские банки уверенно лидируют. И речь идет не только о технологичности приложений, диджитальности продуктов, а и об уровне клиентского сервиса: клиентская поддержка, оперативная обратная связь на пожелания или жалобы клиентов, клиентоориентированность даже при возникновении нестандартных ситуаций. Непонятной для украинцев является необходимость получения карты только в отделениях банка с ожиданием карты и пин-кода в течение нескольких дней или даже недель”, — резюмировала эксперт.

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