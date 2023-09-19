Украинские банки нуждаются в понятных стандартах для OpenBanking-2025 - Елена Соседка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украинский банковский сектор нуждается в понятных стандартах и понятных правилах работы для реализации OpenBanking-2025. Такое мнение в комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
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"Уже сейчас активно имплементируются в нормативную регулятивную базу лучшие европейские практики. Последним примером является Постановление 58 Национального банка Украины об осуществлении усиленной аутентификации. Эти шаги обязательно необходимо выполнять, учитывая реализацию принципов OpenBanking 2025 года. Самая главная задача государства – обеспечить всех участников прозрачными, понятными правилами работы", - подчеркнула эксперт.
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Елена Соседка отметила, что поскольку в 2025 году на финансовом рынке будут действовать много разных участников с разными лицензиями и разрешенным перечнем операций, это будет "совершенно новая ролевая модель для рынка".
Контекст
Национальный Банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга. Open Banking предусматривает структурированный и безопасный обмен данными между участниками платежного рынка через открытые API (application programming interface). Главное преимущество — предоставление возможности пользователям финуслуг выбирать комфортный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить новые возможности для развития новейших решений. Open Banking должен заработать в Украине в августе 2025 года.
"Открытые API можно реализовать десятками вариантов, что сведет на нет всю идею из-за значительных затрат ресурсов и времени на реализацию участниками рынка. Вот таких понятных, единых стандартов сейчас не хватает", - отметила Елена Соседка.
Не менее важным, по ее словам, является условие безопасности данных клиентов.
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Поэтому, как подчеркнула соучредитель Concord Fintech Solutions, стандарты реализации, эксплуатации и хранения клиентских данных для всех участников рынка "должны обеспечиваться на одинаковом уровне, с едиными стандартами и способами контроля".