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Експерт розповіла про виклики, з якими стикається Нацбанк під час регулювання валютного курсу

Київ • УНН

 • 65030 перегляди

Національний банк України стикається з труднощами в управлінні обмінним курсом гривні, балансуванні між девальвацією валюти для підтримки експорту та заходами щодо стримування інфляції в умовах триваючої війни.

Експерт розповіла про виклики, з якими стикається Нацбанк під час регулювання валютного курсу

Національний банк України стикається з низкою викликів під час управління валютним курсом. Регулятор, можливо, доведеться балансувати між девальвацією гривні і заходами з контролю інфляції. Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНН розповіла співзасновниця першої в Україні Фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Враховуючи поточну ситуацію в Україні, коли йде війна, Національний банк України (НБУ) стикається з непростим завданням управління валютним курсом гривні по відношенню до долара. В цілому, НБУ повинен шукати баланс між утриманням курсу і адаптацією до поточних економічних і політичних умов

- зазначила Сосєдка.

За її словами, в умовах війни збереження економічної стабільності стає першочерговим завданням.

НБУ може прагнути підтримувати відносно стабільний курс, щоб уникнути подальших економічних потрясінь. Однак занадто жорстка політика може призвести до небажаних фінансових наслідків

- зазначила Сосєдка.

Експерт додала, що для підтримки курсу регулятору буде потрібно використовувати свої резерви іноземної валюти.

У сучасних умовах ці резерви можуть бути більш корисними для підтримки критичного імпорту та військових витрат. Витрачати резерви для контролю валютного курсу може бути ризикованим

- підкреслила Сосєдка.

Разом з тим, на думку експерта, девальвація валюти часто веде до інфляції, що може підірвати довіру населення і дестабілізувати економіку. Вона не виключає, що Нацбанку, можливо, доведеться балансувати між знеціненням національної валюти і заходами з контролю інфляції.

Дозвіл на девальвацію валюти може підвищити конкурентоспроможність експорту, що потенційно принесе більше іноземної валюти і підтримає українські підприємства. Однак це слід робити обережно, щоб не погіршити економічні проблеми

- порадила Сосєдка.

додамо

Раніше Сосєдка не виключила, що до кінця року Ціна за Долар може зрости до 44 гривень.  за її словами, основними факторами, що впливають на валютний ринок, є зовнішньоекономічна, політична та військова ситуація в нашій країні. Крім того, валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.

нагадаємо

Співзасновниця першої в Україні Фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше відзначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів і чиновників. Одна з стратегій розвитку системи полягає в концентрації банківського капіталу і приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни і трендів, які в ній культивуються". Тому зараз серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих і єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

В цілому, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо при реалізації Концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання стосуються не тільки юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів і способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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