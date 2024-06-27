Експерт розповіла про виклики, з якими стикається Нацбанк під час регулювання валютного курсу
Київ • УНН
Національний банк України стикається з труднощами в управлінні обмінним курсом гривні, балансуванні між девальвацією валюти для підтримки експорту та заходами щодо стримування інфляції в умовах триваючої війни.
Національний банк України стикається з низкою викликів під час управління валютним курсом. Регулятор, можливо, доведеться балансувати між девальвацією гривні і заходами з контролю інфляції. Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНН розповіла співзасновниця першої в Україні Фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
Враховуючи поточну ситуацію в Україні, коли йде війна, Національний банк України (НБУ) стикається з непростим завданням управління валютним курсом гривні по відношенню до долара. В цілому, НБУ повинен шукати баланс між утриманням курсу і адаптацією до поточних економічних і політичних умов
За її словами, в умовах війни збереження економічної стабільності стає першочерговим завданням.
НБУ може прагнути підтримувати відносно стабільний курс, щоб уникнути подальших економічних потрясінь. Однак занадто жорстка політика може призвести до небажаних фінансових наслідків
Експерт додала, що для підтримки курсу регулятору буде потрібно використовувати свої резерви іноземної валюти.
У сучасних умовах ці резерви можуть бути більш корисними для підтримки критичного імпорту та військових витрат. Витрачати резерви для контролю валютного курсу може бути ризикованим
Разом з тим, на думку експерта, девальвація валюти часто веде до інфляції, що може підірвати довіру населення і дестабілізувати економіку. Вона не виключає, що Нацбанку, можливо, доведеться балансувати між знеціненням національної валюти і заходами з контролю інфляції.
Дозвіл на девальвацію валюти може підвищити конкурентоспроможність експорту, що потенційно принесе більше іноземної валюти і підтримає українські підприємства. Однак це слід робити обережно, щоб не погіршити економічні проблеми
додамо
Раніше Сосєдка не виключила, що до кінця року Ціна за Долар може зрости до 44 гривень. за її словами, основними факторами, що впливають на валютний ринок, є зовнішньоекономічна, політична та військова ситуація в нашій країні. Крім того, валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.
нагадаємо
Співзасновниця першої в Україні Фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше відзначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів і чиновників. Одна з стратегій розвитку системи полягає в концентрації банківського капіталу і приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни і трендів, які в ній культивуються". Тому зараз серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих і єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.
В цілому, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо при реалізації Концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання стосуються не тільки юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів і способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.