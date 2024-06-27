Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса

Киев • УНН
Национальный банк Украины сталкивается с трудностями в управлении обменным курсом гривны, балансировании между девальвацией валюты для поддержки экспорта и мерами по сдерживанию инфляции в условиях продолжающейся войны.
Национальный банку Украины сталкивается с рядом вызовов во время управления валютным курсом. Регулятор, возможно, придется балансировать между девальвацией гривны и мерами по контролю инфляции. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
Учитывая текущую ситуацию в Украине, когда идет война, Национальный банк Украины (НБУ) сталкивается с непростой задачей управления валютным курсом гривны по отношению к доллару. В целом, НБУ должен искать баланс между удержанием курса и адаптацией к текущим экономическим и политическим условиям
По ее словам, в условиях войны сохранение экономической стабильности становится первоочередной задачей.
НБУ может стремиться поддерживать относительно стабильный курс, чтобы избежать дальнейших экономических потрясений. Однако слишком жесткая политика может привести к нежелательным финансовым последствиям
Эксперт добавила, что для поддержания курса регулятору потребуется использовать свои резервы иностранной валюты.
В текущих условиях эти резервы могут быть более полезны для поддержки критического импорта и военных расходов. Расходовать резервы для контроля валютного курса может быть рискованным
Вместе с тем, по мнению эксперта, девальвация валюты часто ведет к инфляции, что может подорвать доверие населения и дестабилизировать экономику. Она не исключает, что Нацбанку, возможно, придется балансировать между обесцениванием национальной валюты и мерами по контролю инфляции.
Разрешение на девальвацию валюты может повысить конкурентоспособность экспорта, что потенциально принесет больше иностранной валюты и поддержит украинские предприятия. Однако это должно быть сделано осторожно, чтобы не усугубить экономические проблемы
Добавим
Ранее Соседка не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен. По ее словам, основные факторы, влияющие на валютный рынок, – это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того, валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.
Напомним
Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.
В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.