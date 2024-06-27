Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса

Национальный банку Украины сталкивается с рядом вызовов во время управления валютным курсом. Регулятор, возможно, придется балансировать между девальвацией гривны и мерами по контролю инфляции. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Учитывая текущую ситуацию в Украине, когда идет война, Национальный банк Украины (НБУ) сталкивается с непростой задачей управления валютным курсом гривны по отношению к доллару. В целом, НБУ должен искать баланс между удержанием курса и адаптацией к текущим экономическим и политическим условиям - отметила Соседка.

По ее словам, в условиях войны сохранение экономической стабильности становится первоочередной задачей.

НБУ может стремиться поддерживать относительно стабильный курс, чтобы избежать дальнейших экономических потрясений. Однако слишком жесткая политика может привести к нежелательным финансовым последствиям - отметила Соседка.

Эксперт добавила, что для поддержания курса регулятору потребуется использовать свои резервы иностранной валюты.

В текущих условиях эти резервы могут быть более полезны для поддержки критического импорта и военных расходов. Расходовать резервы для контроля валютного курса может быть рискованным - подчеркнула Соседка.

Вместе с тем, по мнению эксперта, девальвация валюты часто ведет к инфляции, что может подорвать доверие населения и дестабилизировать экономику. Она не исключает, что Нацбанку, возможно, придется балансировать между обесцениванием национальной валюты и мерами по контролю инфляции.

Разрешение на девальвацию валюты может повысить конкурентоспособность экспорта, что потенциально принесет больше иностранной валюты и поддержит украинские предприятия. Однако это должно быть сделано осторожно, чтобы не усугубить экономические проблемы - посоветовала Соседка.

Добавим

Ранее Соседка не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен. По ее словам, основные факторы, влияющие на валютный рынок, – это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того, валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.

Напомним

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.