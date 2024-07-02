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Міжнародна торгівля товарами у першому півріччі стабільна порівняно з торішнім рівнем - торгпред

Київ • УНН

 • 15314 перегляди

Експорт України за перше півріччя 2024 року залишився стабільним на рівні $19,5 млрд порівняно з аналогічним періодом 2023 року, попри збільшення фізичних обсягів експорту на 35% до 71 млн тонн, через значні коливання цін на основні експортні товари.

Міжнародна торгівля товарами у першому півріччі стабільна порівняно з торішнім рівнем - торгпред

Міжнародна торгівля України товарами за перше півріччя цього року залишалася стабільною, експорт стабілізувався на рівні 19,5 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом 2023 року, імпорт товарів за цей період сягнув 31,9 млрд дол., зрісши проти торішнього показника на 4,9%, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, пише УНН.  

Деталі

"Міжнародна торгівля товарами у 1-му півріччі є стабільною у порівнянні до 1-го півріччя 2023 року. Експорт за 6 місяців цього року становив 19,5 млрд доларів і є ідентичним показнику 1 півріччя 2023 року", - написав Качка у Facebook.

Водночас, з його слів, "спроможність для фізичних обсягів експорту зросла на 35% і становила за півріччя 71 млн тонн". "За рік відбулася значна кореляція цін на основні експортні товари, що і пояснює феномен, коли обсяг експорту у вазі є значно більшим, проте виручка лишається стабільною", - вказав він.

Збільшення пропускної здатності торгових шляхів, зі слів Качки, має цікавий вплив на темпи експорту по місяцях.

"Після рекордних квітня і травня, експорт у червні становив 2,7 млрд доларів та 9,7 млн тонн відповідно. Це значне скорочення у порівнянні до травня. -18,4% в грошах і -20,2% в обсягах. Головна причина – завершення вивезення врожаю минулого року. Кукурудзи у червні місяці вивезли на 23,7% менше, пшениці на 40,8% менше, олії на 37,8%. У топ-10 товарі експорту зберегли стабільність руда 239 млн (-1,5% до травня), м’ясо птиці 79 млн (-3,5% до травня), плоский прокат 79 млн (+7%), соя 66 млн (+45%)", - зазначив торгпред.

Імпорт в червні, за його даними, також був меншим на 5,6% і становив 4,8 млрд доларів. "А за перше півріччя Україна імпортувала товарів на 31,9 млрд доларів, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року", - повідомив Качка.

"Падіння, яке тішить": торгпред заявив, що експорт соняшника впав на 86%02.07.24, 17:01 • 22035 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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