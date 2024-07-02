"Падіння, яке тішить": торгпред заявив, що експорт соняшника впав на 86%
Київ • УНН
Україна експортувала 69,86 млн тонн зернових, олійних культур та олії у 2023/24 маркетинговому році, збільшивши експорт пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, соєвого шроту та соняшникового шроту, але значно зменшивши експорт соняшнику.
Україна експортувала 69,86 млн тонн зернових, олійних культур та олії у 2023/24 маркетинговому році, збільшивши зокрема експорт пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, але значно зменшивши експорт соняшника, що "тішить", адже означає повернення до ситуації, коли соняшник переробляється в Україні, заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, пише УНН.
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Качка нагадав, що 1 липня - це початок нового маркетингового року в зернових та олійних, і підвів підсумки року 23/24.
"Отже зернових, олійних та олій ми експортували 69,86 млн тонн. Експорт пшениці становив 18,43 млн тонн, що на 9 відсотків більше, ніж в 22/23. Експорт кукурудзи 29,41 млн тонн, що на 0,2% більше до попереднього маркетингового року. Ячмінь – 2,48 млн, мінус 8,5%. Соя 2,98 млн тонн і теж – 8,2% до минулого року. Ріпак 3,7 млн тоне і зростання 8,7%", - повідомив торгпред у Facebook.
Зі слів Качки, соняшникової олії експортовано 6,54 млн тонн, і зростання на 22,8%. "Шрот соєвий 0,662 млн тонн і +12,5%, шрот соняшниковий 5,15 млн тонн +29,1%", - додав він.
"І нарешті карколомне падіння експорту, яке тішить. У минулому маркетинговому році ми експортували лише 324 тисячі тонн соняшника. Це -86,3%. Тобто ми вертаємося до ситуації, коли соняшник переробляється в Україні", - вказав Качка.
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