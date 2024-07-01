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Вантажоперевезення залізницею на експорт зросли більше ніж на половину - УЗ

Київ • УНН

 • 18108 перегляди

У першому півріччі 2024 року Укрзалізниця перевезла понад 90 млн тонн вантажів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, при цьому експортні перевезення зросли майже на 59% до 45 млн тонн.

Вантажоперевезення залізницею на експорт зросли більше ніж на половину - УЗ

Укрзалізниця у першому півріччі цього року наростила обсяги вантажоперевезень на 28% - до понад 90 млн тонн вантажів, при цьому перевезення на експерт зросли майже на 59% – до 45 млн тонн, повідомили у компанії у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Укрзалізниця в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року. Водночас експортні перевезення зросли майже на 59% – до 45 млн тонн", - ідеться у повідомленні.

Фіксуємо досить позитивну динаміку вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року. Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансовиї стабільності компанії

– зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:

• у внутрішньому сполученні – 40 млн тонн, (+3%);

• на експорт – 45 млн тонн (+59%);

• на імпорт – 5 млн тонн (+62%).

Попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень, як вказано, були зерно та руда, "уже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів".

Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено таких вантажів:

• залізна і марганцева руда – 22,9 млн тонн;

• зернові вантажі – 22,5 млн тонн;

• кам’яне вугілля – 12,5 млн тонн;

• мінбудматеріали – 13,7 млн тонн.

Укрзалізниця отримала ліцензію залізничного перевізника в Польщі 27.06.24, 16:38 • 24530 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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