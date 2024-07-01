Вантажоперевезення залізницею на експорт зросли більше ніж на половину - УЗ
Київ • УНН
У першому півріччі 2024 року Укрзалізниця перевезла понад 90 млн тонн вантажів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, при цьому експортні перевезення зросли майже на 59% до 45 млн тонн.
Укрзалізниця у першому півріччі цього року наростила обсяги вантажоперевезень на 28% - до понад 90 млн тонн вантажів, при цьому перевезення на експерт зросли майже на 59% – до 45 млн тонн, повідомили у компанії у понеділок, пише УНН.
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"Укрзалізниця в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року. Водночас експортні перевезення зросли майже на 59% – до 45 млн тонн", - ідеться у повідомленні.
Фіксуємо досить позитивну динаміку вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року. Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансовиї стабільності компанії
Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:
• у внутрішньому сполученні – 40 млн тонн, (+3%);
• на експорт – 45 млн тонн (+59%);
• на імпорт – 5 млн тонн (+62%).
Попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень, як вказано, були зерно та руда, "уже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів".
Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено таких вантажів:
• залізна і марганцева руда – 22,9 млн тонн;
• зернові вантажі – 22,5 млн тонн;
• кам’яне вугілля – 12,5 млн тонн;
• мінбудматеріали – 13,7 млн тонн.
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