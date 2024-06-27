Укрзалізниця отримала ліцензію залізничного перевізника в Польщі
Київ • УНН
Підрозділ "Укрзалізниці" Ukrainian Railways Cargo Poland отримав ліцензію на залізничні перевезення від Польської залізничної адміністрації, що дозволяє йому надавати послуги з транскордонних перевезень між Україною та Польщею.
Управління залізничного транспорту Польщі видало ліцензію на залізничні перевезення підрозділу Укрзалізниці — Ukrainian Railways Cargo Poland. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
Продовжуємо системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг. Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів
На початковому етапі діяльності Ukrainian Railways Cargo Poland зосередиться на збільшенні вантажоперевезень через українсько-польські кордони. Це забезпечить польським та українським вантажовідправникам можливість отримати комплексні послуги перевезення "від дверей до дверей" від одного оператора, уникаючи необхідності укладення окремих договорів з різними компаніями.
Додатково, у майбутньому компанія планує використовувати рухомий склад, адаптований як для колії шириною 1435 мм, так і 1520 мм, що дозволить охопити всі прикордонні переходи з Польщею. Повноцінне надання комплексних перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland планується розпочати вже наступного року.
Нагадаємо
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова та Києва до Одеси. Рішення ухвалили через підвищення попиту впродовж літнього сезону.