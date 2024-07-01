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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грузоперевозки по железной дороге на экспорт выросли более чем на половину - УЗ

Грузоперевозки по железной дороге на экспорт выросли более чем на половину - УЗ

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 11:27  •  9907 просмотра

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В первом полугодии 2024 года Укрзализныця перевезла более 90 млн тонн грузов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года, при этом экспортные перевозки выросли почти на 59% до 45 млн тонн.

Укрзализныця в первом полугодии этого года нарастила объемы грузоперевозок на 28% - до более 90 млн тонн грузов, при этом перевозки на эксперт выросли почти на 59% - до 45 млн тонн, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Укрзализныця в январе-июне 2024 года перевезла более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года. При этом экспортные перевозки выросли почти на 59% - до 45 млн тонн", - говорится в сообщении.

Фиксируем достаточно положительную динамику грузоперевозок в первом полугодии 2024 года. Важно, что кроме общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза - зерновых культур - по сравнению с прошлым годом на 43%. Это сверхважно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных - убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании

- отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Всего за 6 месяцев 2024 года перевезено:

- во внутреннем сообщении - 40 млн тонн, (+3%);

- на экспорт - 45 млн тонн (+59%);

- на импорт - 5 млн тонн (+62%).

Несмотря на то, что в прошлые полгода среди лидеров по объемам перевозок, как указано, были зерно и руда, "уже несколько месяцев подряд растут объемы перевозок внеклассных - убыточных грузов".

Больше всего в январе-июне 2024 года было перевезено таких грузов:

- железная и марганцевая руда - 22,9 млн тонн;

- зерновые грузы - 22,5 млн тонн;

- каменный уголь - 12,5 млн тонн;

- минстройматериалы - 13,7 млн тонн.

Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше27 июня 2024, 13:38 • 23501 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
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