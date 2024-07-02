Украина экспортировала 69,86 млн тонн зерновых, масличных культур и масла в 2023/24 маркетинговом году, увеличив в частности экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, но значительно уменьшив экспорт подсолнечника, что "радует", ведь означает возвращение к ситуации, когда подсолнечник перерабатывается в Украине, заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет УНН.

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Качка напомнил, что 1 июля - это начало нового маркетингового года в зерновых и масличных, и подвел итоги года 23/24.

"Итак зерновых, масличных и масел мы экспортировали 69,86 млн тонн. Экспорт пшеницы составил 18,43 млн тонн, что на 9 процентов больше, чем в 22/23. Экспорт кукурузы 29,41 млн тонн, что на 0,2% больше к предыдущему маркетинговому году. Ячмень - 2,48 млн, минус 8,5%. Соя 2,98 млн тонн и тоже - 8,2% к прошлому году. Рапс 3,7 млн тонн и рост 8,7%", - сообщил торгпред в Facebook.

По словам Качки, подсолнечного масла экспортировано 6,54 млн тонн, и рост на 22,8%. "Шрот соевый 0,662 млн тонн и +12,5%, шрот подсолнечный 5,15 млн тонн +29,1%", - добавил он.

"И наконец сногсшибательное падение экспорта, которое радует. В прошлом маркетинговом году мы экспортировали всего 324 тысячи тонн подсолнечника. Это -86,3%. То есть мы возвращаемся к ситуации, когда подсолнечник перерабатывается в Украине", - указал Качка.

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