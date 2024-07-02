Международная торговля Украины товарами за первое полугодие этого года оставалась стабильной, экспорт стабилизировался на уровне 19,5 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, импорт товаров за этот период достиг 31,9 млрд долл. и вырос против прошлогоднего показателя на 4,9%, сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет УНН.

Детали

"Международная торговля товарами в 1-м полугодии является стабильной по сравнению с 1-го полугодия 2023 года. Экспорт за 6 месяцев этого года составил 19,5 млрд долларов и является идентичным показателю 1 полугодия 2023 года", - написал Качка в Facebook.

В то же время, по его словам, "способность для физических объемов экспорта выросла на 35% и составила за полугодие 71 млн тонн". "За год произошла значительная корреляция цен на основные экспортные товары, что и объясняет феномен, когда объем экспорта в весе значительно больше, однако выручка остается стабильной", - указал он.

Увеличение пропускной способности торговых путей, по словам Качки, имеет интересное влияние на темпы экспорта по месяцам.

"После рекордных апреля и мая, экспорт в июне составил 2,7 млрд долларов и 9,7 млн тонн соответственно. Это значительное сокращение по сравнению с маем. -18,4% в деньгах и -20,2% в объемах. Главная причина - завершение вывоза урожая прошлого года. Кукурузы в июне месяце вывезли на 23,7% меньше, пшеницы на 40,8% меньше, масла на 37,8%. В топ-10 товаре экспорта сохранили стабильность руда 239 млн (-1,5% к маю), мясо птицы 79 млн (-3,5% к маю), плоский прокат 79 млн (+7%), соя 66 млн (+45%)", - отметил торгпред.

Импорт в июне, по его данным, также был меньше на 5,6% и составил 4,8 млрд долларов. "А за первое полугодие Украина импортировала товаров на 31,9 млрд долларов, что на 4,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года", - сообщил Качка.

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