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З початку року понад 30 тисяч ФОПів припинили свою діяльність: де найчастіше закривається бізнес

З початку року понад 30 тисяч ФОПів припинили свою діяльність: де найчастіше закривається бізнес

Київ • УНН

 • 15263 перегляди

За перші чотири місяці 2024 року припинили діяльність 30 904 ФОПи, причому найбільше підприємств закрилося в Київській, Харківській та Дніпропетровській областях, передусім у сферах роздрібної торгівлі, комп'ютерного програмування та оптової торгівлі.

За перші чотири місяці 2024 року свою діяльність припинили 30 904 ФОПи. Найбільше бізнесів закривається в Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Пише УНН з посиланням на дані Опендатабот.

За перші чотири місяці 2024 року свою діяльність припинили 30 904 ФОПи, однак, нових бізнесів відкривається вдвічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року.

Найчастіше припиняють свою діяльність ФОПи у сфері роздрібної торгівлі — 10 773 (34,9%). До трійки лідерів також входять сфери комп'ютерного програмування (10,1%) та оптової торгівлі (6,2%).

Найбільше бізнесів закривається у Києві — понад 3,8 тисячі (12,4%). На другому місці у цьому антирейтингу знаходиться Харківщина з майже 2,4 тисячами бізнесів (7,7%), а третє місце посідає Дніпропетровщина, де припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів (7,7%).

До антитопу також потрапили Одещина та Львівщина — 7,7% та 6,8% відповідно. Понад 23% новостворених ФОПів минулого року припинили свою діяльність у 2024 році, що становить 7,3 тисячі бізнесів.

Нагадаємо

Мінекономіки хоче залучити допомогу з фінансуванням команд експертів для допомоги бізнесу та муніципалітетам із заявками на інвестиційні проекти у межах Ukraine Facility.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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