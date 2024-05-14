С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

За первые четыре месяца 2024 года свою деятельность прекратили 30 904 ФЛП. Больше всего бизнесов закрывается в Киеве, на Харьковщине и Днепропетровщине. Пишет УНН с ссылкойм на данные Опендатабот.

За первые четыре месяца 2024 года свою деятельность прекратили 30 904 ФЛП, однако, новых бизнесов открывается вдвое больше - более 74 тысяч за первый квартал этого года.

Чаще всего прекращают свою деятельность ФОПы в сфере розничной торговли - 10 773 (34,9%). В тройку лидеров также входят сферы компьютерного программирования (10,1%) и оптовой торговли (6,2%).

Больше всего бизнесов закрывается в Киеве - более 3,8 тысячи (12,4%). На втором месте в этом антирейтинге находится Харьковщина с почти 2,4 тысячами бизнесов (7,7%), а третье место занимает Днепропетровщина, где прекратили свою деятельность также почти 2,4 тысячи ФЛП (7,7%).

В антитоп также попали Одесская и Львовская области - 7,7% и 6,8% соответственно. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году, что составляет 7,3 тысячи бизнесов.

Напомним,

Минэкономики хочет привлечь помощь с финансированием команд экспертов для помощи бизнесу и муниципалитетум с заявками на инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility.