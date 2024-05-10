Бізнесу і муніципалітетам пропонують уже готувати заявки для інвестицій у межах Ukraine Facility: Мінекономіки готове допомогти
Київ • УНН
Мінекономіки хоче залучити допомогу з фінансуванням команд експертів для допомоги бізнесу та муніципалітетам із заявками на інвестиційні проекти у межах Ukraine Facility.
Український бізнес для залучення інвестицій невдовзі зможе скористатися інструментом Ukraine Investment Framework, компаніям та муніципалітетам вже зараз варто готувати заявки, заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яку цитують у Мінекономіки, пише УНН.
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За її словами, це компонента Ukraine Facility, обсягом 9,3 млрд євро, яка сприятиме залученню приватного сектору до розвитку української економіки, зокрема відкриє додаткові можливості для міст і громад. Завдяки різноманітним інструментам розподілу ризиків, змішаному фінансуванню та грантам UIF сприятиме залученню близько 40 млрд євро в українську економіку в наступні роки.
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Для того, щоб використати на максимум можливості цього інструменту, ми закликаємо компанії, муніципалітети вже зараз готувати заявки. Розуміємо, що не завжди і не усі мають експертну спроможність робити це на необхідному рівні, тому Міністерство економіки готове надавати необхідну допомогу. Працюємо з донорами та інвесторами над залученням фінансування на експертні команди, які допомагатимуть готувати інвестиційні проекти
Зі слів віцепрем'єрки, остаточно затверджений План для Ukraine Facility буде "уже за кілька днів".
У Плані Ukraine Facility також передбачені інвестиційні індикатори для посилення спроможності громад. На це закладено 1,05 млрд євро на наступні 4 роки. Перший з них стосується покращення доступу до безпечної та якісної освіти. Наступний – зміцнення сфери охорони здоров'я. Третій напрямок – розбудова та відновлення соціальної інфраструктури.
Також в рамках Плану для Ukraine Facility регіони отримають кошти на зміцнення енергетичної інфраструктури, зокрема підвищення енергоефективності. П’ятий напрямок – будівництво та відновлення об’єктів транспортної інфраструктури.
Усі ці регіональні проєкти ініціюватиме регіональна влада в межах звичайної бюджетної процедури, вказали у міністерстві.
Також Свириденко нагадала, що для підтримки виробників по всій країні нещодавно було запущено політику "Зроблено в Україні". Це інструменти підтримки від доступних кредитів та грантів до програм компенсацій, на які у державному бюджеті на цей рік закладено майже 45 мільярдів гривень. Як місцеві органи влади, так і міжнародні партнери можуть доєднуватися до співфінансування чи дофінансування цих інструментів.
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