Бізнесу і муніципалітетам пропонують уже готувати заявки для інвестицій у межах Ukraine Facility: Мінекономіки готове допомогти

ukenru
10:47 • 31200 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 50908 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50326 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64331 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78646 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115170 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138250 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140129 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247910 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171335 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.3 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 18022 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 42446 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 25546 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 45461 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 33603 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247908 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366142 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380857 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295940 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368718 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3142 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 3540 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62745 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79180 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90362 перегляди
Актуальне
Бізнесу і муніципалітетам пропонують уже готувати заявки для інвестицій у межах Ukraine Facility: Мінекономіки готове допомогти

Бізнесу і муніципалітетам пропонують уже готувати заявки для інвестицій у межах Ukraine Facility: Мінекономіки готове допомогти

Київ • УНН

 • 16876 перегляди

Мінекономіки хоче залучити допомогу з фінансуванням команд експертів для допомоги бізнесу та муніципалітетам із заявками на інвестиційні проекти у межах Ukraine Facility.

Український бізнес для залучення інвестицій невдовзі зможе скористатися інструментом Ukraine Investment Framework, компаніям та муніципалітетам вже зараз варто готувати заявки, заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яку цитують у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

За її словами, це компонента Ukraine Facility, обсягом 9,3 млрд євро, яка сприятиме залученню приватного сектору до розвитку української економіки, зокрема відкриє додаткові можливості для міст і громад. Завдяки різноманітним інструментам розподілу ризиків, змішаному фінансуванню та грантам UIF сприятиме залученню близько 40 млрд євро в українську економіку в наступні роки.

Які можливості отримає бізнес у межах інвестиційної складової Ukraine Facility від ЄС - відповідь Мінекономіки03.05.24, 17:47 • 20182 перегляди

Для того, щоб використати на максимум можливості цього інструменту, ми закликаємо компанії, муніципалітети вже зараз готувати заявки. Розуміємо, що не завжди і не усі мають експертну спроможність робити це на необхідному рівні, тому Міністерство економіки готове надавати необхідну допомогу. Працюємо з донорами та інвесторами над залученням фінансування на експертні команди, які допомагатимуть готувати інвестиційні проекти

- зазначила Свириденко.

Зі слів віцепрем'єрки, остаточно затверджений План для Ukraine Facility буде "уже за кілька днів".

У Плані Ukraine Facility також передбачені інвестиційні індикатори для посилення спроможності громад. На це закладено 1,05 млрд євро на наступні 4 роки. Перший з них стосується покращення доступу до безпечної та якісної освіти. Наступний – зміцнення сфери охорони здоров'я. Третій напрямок – розбудова та відновлення соціальної інфраструктури.

Також в рамках Плану для Ukraine Facility регіони отримають кошти на зміцнення енергетичної інфраструктури, зокрема підвищення енергоефективності. П’ятий напрямок – будівництво та відновлення об’єктів транспортної інфраструктури.

Усі ці регіональні проєкти ініціюватиме регіональна влада в межах звичайної бюджетної процедури, вказали у міністерстві.

Також Свириденко нагадала, що для підтримки виробників по всій країні нещодавно було запущено політику "Зроблено в Україні". Це інструменти підтримки від доступних кредитів та грантів до програм компенсацій, на які у державному бюджеті на цей рік закладено майже 45 мільярдів гривень. Як місцеві органи влади, так і міжнародні партнери можуть доєднуватися до співфінансування чи дофінансування цих інструментів.

У ЄС погодили План України з реформами для виплат з фонду у 50 млрд євро08.05.24, 15:19 • 19301 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51