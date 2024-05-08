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Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

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29 березня, 10:47 • 119752 перегляди

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29 березня, 07:30 • 119895 перегляди

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28 березня, 18:00 • 129656 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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У ЄС погодили План України з реформами для виплат з фонду у 50 млрд євро

У ЄС погодили План України з реформами для виплат з фонду у 50 млрд євро

Київ • УНН

 • 19306 перегляди

Посли ЄС погодили план реформ України для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах Ukraine Facility.

Посли ЄС погодили План України з окресленням реформ для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро, повідомили у середу у бельгійському головуванні Ради ЄС, пише УНН.

Посли ЄС узгодили в принципі План України, який окреслює реформи країни для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах Ukraine Facility

- повідомили у середу у бельгійському головуванні Ради ЄС у X.

Єврокомісія схвалила План України, що відкриває шлях до виплат з фонду в 50 млрд євро15.04.24, 21:50 • 38349 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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