У ЄС погодили План України з реформами для виплат з фонду у 50 млрд євро
Київ • УНН
Посли ЄС погодили план реформ України для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах Ukraine Facility.
Посли ЄС погодили План України з окресленням реформ для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро, повідомили у середу у бельгійському головуванні Ради ЄС, пише УНН.
Посли ЄС узгодили в принципі План України, який окреслює реформи країни для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах Ukraine Facility
Єврокомісія схвалила План України, що відкриває шлях до виплат з фонду в 50 млрд євро15.04.24, 21:50 • 38349 переглядiв