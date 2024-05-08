В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  71875 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  81620 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  159919 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  147846 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148638 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  234594 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109750 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120617 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120701 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120927 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  193611 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  500186 просмотра

В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

Послы ЕС согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи ЕС до 2027 года в рамках Ukraine Facility.

Экономика •   •  4094 просмотра
В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации

679 человек отказываются покинуть почти полностью разрушенный город Часов Яр в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов затрудняется доставка туда гуманитарной помощи.

Общество •   •  4238 просмотра
В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации

На Кировоградщине уже обследовали почти 60 дворов после ракетного удара рф

В Кировоградской области эксперты осмотрели около 60 дворов и получили столько же обращений от жителей после ракетной атаки россии на громаду Светловодска.

Война •   •  5003 просмотра
На Кировоградщине уже обследовали почти 60 дворов после ракетного удара рф

Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ

В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Новости Мира •   •  4617 просмотра
Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ

Мужчина пытался выехать за границу, подделав документы о смерти жены

44-летний харьковчанин пытался выехать в Венгрию со своей 16-летней дочерью, подделав документы о смерти жены, но был задержан на КПП "Лужанка" на венгерской границе.

Общество •   •  4910 просмотра
Мужчина пытался выехать за границу, подделав документы о смерти жены

В США нашли тело последнего рабочего после обвала моста в Балтиморе

Спасательные бригады нашли останки шестого и, вероятно, последнего рабочего, погибшего во время столкновения корабля с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что стало важной вехой в поиске жертв трагического события.

Новости Мира •   •  4795 просмотра
В США нашли тело последнего рабочего после обвала моста в Балтиморе

Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский

Как и нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы не заканчивались нигде, стремясь господствовать и подчинить мир с помощью насилия и пропаганды. По словам Зеленского, его остановит мужество и решимость тех, кто противостоит злу и защищает жизнь.

Война •   •  6302 просмотра
Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский

"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей

Трое детей в возрасте 13-15 лет были серьезно ранены во время игры в футбол в Харькове в результате российской атаки, и врачи борются за их жизнь.

Война •   •  6275 просмотра
"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей

В Одессе мужчина зарезал подростка за отказ дать закурить: что известно

24-летний харьковчанин зарезал 16-летнего парня в Одессе за то, что тот отказался дать ему закурить, и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Общество •   •  8025 просмотра
В Одессе мужчина зарезал подростка за отказ дать закурить: что известно

В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ

Послы ЕС выразили обеспокоенность относительно закона Грузии об "иностранных агентах" и его потенциального влияния на процесс европейской интеграции страны.

Новости Мира •   •  6290 просмотра
В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ