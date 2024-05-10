Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Украинский бизнес для привлечения инвестиций вскоре сможет воспользоваться инструментом Ukraine Investment Framework, компаниям и муниципалитетам уже сейчас стоит готовить заявки, заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитируют в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

По ее словам, это компонента Ukraine Facility, объемом 9,3 млрд евро, которая будет способствовать привлечению частного сектора к развитию украинской экономики, в частности откроет дополнительные возможности для городов и общин. Благодаря разнообразным инструментам распределения рисков, смешанному финансированию и грантам UIF будет способствовать привлечению около 40 млрд евро в украинскую экономику в последующие годы.

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Для того, чтобы использовать на максимум возможности этого инструмента, мы призываем компании, муниципалитеты уже сейчас готовить заявки. Понимаем, что не всегда и не все имеют экспертную способность делать это на необходимом уровне, поэтому Министерство экономики готово оказывать необходимую помощь. Работаем с донорами и инвесторами над привлечением финансирования на экспертные команды, которые будут помогать готовить инвестиционные проекты - отметила Свириденко.

По словам вице-премьера, окончательно утвержденный План для Ukraine Facility будет "уже через несколько дней".

В Плане Ukraine Facility также предусмотрены инвестиционные индикаторы для усиления способности громад. На это заложено 1,05 млрд евро на следующие 4 года. Первый из них касается улучшения доступа к безопасному и качественному образованию. Следующий - укрепление сферы здравоохранения. Третье направление - развитие и восстановление социальной инфраструктуры.

Также в рамках Плана для Ukraine Facility регионы получат средства на укрепление энергетической инфраструктуры, в частности повышение энергоэффективности. Пятое направление - строительство и восстановление объектов транспортной инфраструктуры.

Все эти региональные проекты будут инициировать региональные власти в рамках обычной бюджетной процедуры, указали в министерстве.

Также Свириденко напомнила, что для поддержки производителей по всей стране недавно была запущена политика "Сделано в Украине". Это инструменты поддержки от доступных кредитов и грантов до программ компенсаций, на которые в государственном бюджете на этот год заложено почти 45 миллиардов гривен. Как местные органы власти, так и международные партнеры могут присоединяться к софинансированию или дофинансированию этих инструментов.

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