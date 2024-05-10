ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 11:29  •  1856 просмотра

Read in English

Минэкономики хочет привлечь помощь с финансированием команд экспертов для помощи бизнесу и муниципалитетам с заявками на инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility.

Украинский бизнес для привлечения инвестиций вскоре сможет воспользоваться инструментом Ukraine Investment Framework, компаниям и муниципалитетам уже сейчас стоит готовить заявки, заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитируют в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

По ее словам, это компонента Ukraine Facility, объемом 9,3 млрд евро, которая будет способствовать привлечению частного сектора к развитию украинской экономики, в частности откроет дополнительные возможности для городов и общин. Благодаря разнообразным инструментам распределения рисков, смешанному финансированию и грантам UIF будет способствовать привлечению около 40 млрд евро в украинскую экономику в последующие годы.

Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики3 мая 2024, 14:47 • 18874 просмотра

Для того, чтобы использовать на максимум возможности этого инструмента, мы призываем компании, муниципалитеты уже сейчас готовить заявки. Понимаем, что не всегда и не все имеют экспертную способность делать это на необходимом уровне, поэтому Министерство экономики готово оказывать необходимую помощь. Работаем с донорами и инвесторами над привлечением финансирования на экспертные команды, которые будут помогать готовить инвестиционные проекты

- отметила Свириденко.

По словам вице-премьера, окончательно утвержденный План для Ukraine Facility будет "уже через несколько дней".

В Плане Ukraine Facility также предусмотрены инвестиционные индикаторы для усиления способности громад. На это заложено 1,05 млрд евро на следующие 4 года. Первый из них касается улучшения доступа к безопасному и качественному образованию. Следующий - укрепление сферы здравоохранения. Третье направление - развитие и восстановление социальной инфраструктуры.

Также в рамках Плана для Ukraine Facility регионы получат средства на укрепление энергетической инфраструктуры, в частности повышение энергоэффективности. Пятое направление - строительство и восстановление объектов транспортной инфраструктуры.

Все эти региональные проекты будут инициировать региональные власти в рамках обычной бюджетной процедуры, указали в министерстве.

Также Свириденко напомнила, что для поддержки производителей по всей стране недавно была запущена политика "Сделано в Украине". Это инструменты поддержки от доступных кредитов и грантов до программ компенсаций, на которые в государственном бюджете на этот год заложено почти 45 миллиардов гривен. Как местные органы власти, так и международные партнеры могут присоединяться к софинансированию или дофинансированию этих инструментов.

В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро8 мая 2024, 12:19 • 17126 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  83611 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  123172 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  130968 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130237 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147221 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128789 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132177 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121799 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167875 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150668 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Новости по теме
Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

  •  1856 просмотра
Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

  •  11071 просмотра
Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

  •  11366 просмотра
Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

  •  11588 просмотра
Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

  •  11077 просмотра
Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

  •  10313 просмотра
Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

  •  8296 просмотра
На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

  •  12622 просмотра
Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

  •  10702 просмотра
Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka

Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka

  •  27501 просмотра

Популярные

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

  •  103065 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  111118 просмотра
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

  •  108740 просмотра
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

  •  110819 просмотра
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

  •  105265 просмотра

Публикации

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

  •  103065 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  111118 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

  •  133190 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  148913 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  298934 просмотра

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Минэкономики хочет привлечь помощь с финансированием команд экспертов для помощи бизнесу и муниципалитетам с заявками на инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility.

Экономика •   •  1856 просмотра
Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь

Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.

Война •   •  11071 просмотра
Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Для сбалансирования энергосистемы Украины во время дефицита Укрэнерго применяет ограничения потребления для небытовых потребителей через графики ограничения мощности в зависимости от ситуации.

Экономика •   •  11366 просмотра
Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей

Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

В Харьковской области усилились вражеские обстрелы, что заставило власти призвать жителей Волчанского и Липецкого районов эвакуироваться по телефону горячей линии 0-800-33-92-91 для получения помощи и поддержки.

Общество •   •  11588 просмотра
Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации

Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

В Харькове нет паники среди жителей, несмотря на неспокойную ночь, когда в результате ракетных ударов было повреждено 26 домов, два из них сильно разрушены, а один снесен, два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Общество •   •  11077 просмотра
Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Масштабы атак на украинскую энергетику в 2024 году превзошли предыдущие годы, особенно с увеличением использования дронов-камикадзе, что привело к критической зависимости от импорта электроэнергии и экстренной помощи со стороны "Укрэнерго".

Война •   •  10313 просмотра
Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

Израиль продолжит операцию против Хамаса в Рафахе и других местах в секторе Газа, несмотря на предупреждение США о прекращении поставок оружия.

Новости Мира •   •  8296 просмотра
Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ

На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая, заставляя их участвовать в парадах победы и писать письма вражеским солдатам под диктовку российских учителей.

Общество •   •  12622 просмотра
На оккупированных территориях Украины россияне принудили детей к участию в "параде" по случаю 9 мая - Центр нацсопротивления

Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

Ночная атака НПЗ в калужской области - операция ГУР, сообщил источник.

Война •   •  10702 просмотра
Ночная атака на НПЗ в калужской области рф: источник заявил об операции ГУР

Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka

Украинский дизайнер Роман Прядко представил свое видение премиального украинского автомобильного бренда под названием Leleka, представив концептуальную модель лифтбека в стиле Porsche Panamera под названием Leleka GTS Concept 2025.

Технологии •   •  27501 просмотра
Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka