19:25 • 6814 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
16:59 • 19948 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 17757 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 18640 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 18884 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 29456 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 27338 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
22 жовтня, 13:15 • 14250 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
22 жовтня, 13:10 • 12677 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 11117 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
Україна відбила понад сотню атак: головні бої тривають на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Українські війська зафіксували 111 бойових зіткнень. росіяни завдали одного ракетного та 62 авіаударів, використавши 28 ракет, 98 керованих бомб та понад 3 тисячі дронів-камікадзе. Найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де противник здійснив 40 атак.

Україна відбила понад сотню атак: головні бої тривають на Покровському напрямку

Станом на 22:00 22 жовтня українські війська зафіксували 111 бойових зіткнень по всій лінії фронту. росіяни завдали одного ракетного та 62 авіаударів, використавши 28 ракет, 98 керованих бомб і понад 3 тисячі дронів-камікадзе, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де противник здійснив 40 атак поблизу Володимирівки, Мирнограда, Родинського, Покровська та Новопавлівки. Українські оборонці знищили щонайменше 87 російських військових, серед них 62 – безповоротно, а також 12 безпілотників, кілька одиниць техніки й артилерійську систему ворога.

Облпрокуратура Харківщини показала відео масштабних руйнувань після атаки росіян та момент удару22.10.25, 17:34 • 2770 переглядiв

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 16 штурмів біля Андріївки, Вербового, Привільного та Олександрограда. Запеклі бої тривають і далі. Ворожа авіація активна по всій лінії фронту – удари завдавали по Запоріжжю, Гуляйполю, Ольгівці та інших населених пунктах.

На півночі, в районах Курського та Слобожанського напрямків, українські підрозділи відбили низку атак біля Вовчанська й Кам’янки. На Лиманському та Слов’янському напрямках ворог безуспішно намагався прорвати оборону, тоді як на Краматорському день минув без штурмових дій.

Попри масовані атаки, українські війська утримують позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці, – наголошують у Генштабі.

Кількість боїв на фронті знизилася, але ворог став активнішим на Олександрівському напрямку - Генштаб22.10.25, 16:39 • 1788 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна
Краматорськ
Запоріжжя