Україна відбила понад сотню атак: головні бої тривають на Покровському напрямку
Київ • УНН
Українські війська зафіксували 111 бойових зіткнень. росіяни завдали одного ракетного та 62 авіаударів, використавши 28 ракет, 98 керованих бомб та понад 3 тисячі дронів-камікадзе. Найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де противник здійснив 40 атак.
Станом на 22:00 22 жовтня українські війська зафіксували 111 бойових зіткнень по всій лінії фронту. росіяни завдали одного ракетного та 62 авіаударів, використавши 28 ракет, 98 керованих бомб і понад 3 тисячі дронів-камікадзе, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де противник здійснив 40 атак поблизу Володимирівки, Мирнограда, Родинського, Покровська та Новопавлівки. Українські оборонці знищили щонайменше 87 російських військових, серед них 62 – безповоротно, а також 12 безпілотників, кілька одиниць техніки й артилерійську систему ворога.
Облпрокуратура Харківщини показала відео масштабних руйнувань після атаки росіян та момент удару22.10.25, 17:34 • 2770 переглядiв
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 16 штурмів біля Андріївки, Вербового, Привільного та Олександрограда. Запеклі бої тривають і далі. Ворожа авіація активна по всій лінії фронту – удари завдавали по Запоріжжю, Гуляйполю, Ольгівці та інших населених пунктах.
На півночі, в районах Курського та Слобожанського напрямків, українські підрозділи відбили низку атак біля Вовчанська й Кам’янки. На Лиманському та Слов’янському напрямках ворог безуспішно намагався прорвати оборону, тоді як на Краматорському день минув без штурмових дій.
Попри масовані атаки, українські війська утримують позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці, – наголошують у Генштабі.
Кількість боїв на фронті знизилася, але ворог став активнішим на Олександрівському напрямку - Генштаб22.10.25, 16:39 • 1788 переглядiв