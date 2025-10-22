Украина отразила более сотни атак: главные бои продолжаются на Покровском направлении
Киев • УНН
Украинские войска зафиксировали 111 боевых столкновений. россияне нанесли один ракетный и 62 авиаудара, использовав 28 ракет, 98 управляемых бомб и более 3 тысяч дронов-камикадзе. Самым горячим остается Покровское направление, где противник совершил 40 атак.
По состоянию на 22:00 22 октября украинские войска зафиксировали 111 боевых столкновений по всей линии фронта. Россияне нанесли один ракетный и 62 авиаудара, использовав 28 ракет, 98 управляемых бомб и более 3 тысяч дронов-камикадзе, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Самым горячим остается Покровское направление, где противник совершил 40 атак вблизи Владимировки, Мирнограда, Родинского, Покровска и Новопавловки. Украинские защитники уничтожили по меньшей мере 87 российских военных, среди них 62 – безвозвратно, а также 12 беспилотников, несколько единиц техники и артиллерийскую систему врага.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 16 штурмов возле Андреевки, Вербового, Привольного и Александрограда. Ожесточенные бои продолжаются и дальше. Вражеская авиация активна по всей линии фронта – удары наносились по Запорожью, Гуляйполю, Ольговке и другим населенным пунктам.
На севере, в районах Курского и Слобожанского направлений, украинские подразделения отбили ряд атак возле Волчанска и Каменки. На Лиманском и Славянском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону, тогда как на Краматорском день прошел без штурмовых действий.
Несмотря на массированные атаки, украинские войска удерживают позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике, – отмечают в Генштабе.
