Украина отразила более сотни атак: главные бои продолжаются на Покровском направлении

19:25 • 5456 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
16:59 • 18210 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 16803 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 17730 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 18155 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28785 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26757 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
22 октября, 13:15 • 14218 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
22 октября, 13:10 • 12651 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 11090 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
16:59 • 18210 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28785 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26757 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 27235 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 33423 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
Украина отразила более сотни атак: главные бои продолжаются на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Украинские войска зафиксировали 111 боевых столкновений. россияне нанесли один ракетный и 62 авиаудара, использовав 28 ракет, 98 управляемых бомб и более 3 тысяч дронов-камикадзе. Самым горячим остается Покровское направление, где противник совершил 40 атак.

Украина отразила более сотни атак: главные бои продолжаются на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 22 октября украинские войска зафиксировали 111 боевых столкновений по всей линии фронта. Россияне нанесли один ракетный и 62 авиаудара, использовав 28 ракет, 98 управляемых бомб и более 3 тысяч дронов-камикадзе, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Самым горячим остается Покровское направление, где противник совершил 40 атак вблизи Владимировки, Мирнограда, Родинского, Покровска и Новопавловки. Украинские защитники уничтожили по меньшей мере 87 российских военных, среди них 62 – безвозвратно, а также 12 беспилотников, несколько единиц техники и артиллерийскую систему врага.

Облпрокуратура Харьковщины показала видео масштабных разрушений после атаки россиян22.10.25, 17:34 • 2764 просмотра

На Александровском направлении Силы обороны отбили 16 штурмов возле Андреевки, Вербового, Привольного и Александрограда. Ожесточенные бои продолжаются и дальше. Вражеская авиация активна по всей линии фронта – удары наносились по Запорожью, Гуляйполю, Ольговке и другим населенным пунктам.

На севере, в районах Курского и Слобожанского направлений, украинские подразделения отбили ряд атак возле Волчанска и Каменки. На Лиманском и Славянском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону, тогда как на Краматорском день прошел без штурмовых действий.

Несмотря на массированные атаки, украинские войска удерживают позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике, – отмечают в Генштабе.

Количество боев на фронте снизилось, но враг стал активнее на Александровском направлении - Генштаб22.10.25, 16:39 • 1776 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина
Краматорск
Запорожье