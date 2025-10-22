Количество боев на фронте снизилось, но враг стал активнее на Александровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток до 16 часов на фронте произошло 56 боевых столкновений, что вдвое меньше, чем на это же время накануне. Покровское направление остается самым активным, но враг усилил действия на Александровском направлении.
С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян
В течение суток противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бобылевка, Кучеровка, Толстодубово, Новая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых авиационных бомб, и совершил 73 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили три вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска, Бологовки, Строевки и Колодязного.
На Купянском направлении наши воины отражают атаку врага в районе Песчаного.
На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.
На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики пять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, сейчас бой продолжается в одной локации.
На Покровском направлении 20 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филиал. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении агрессор 10 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка и Новогригорьевка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ровнополье, Гуляйполе и Малиновка.
На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного. Авиаудару подверглось Запорожье.
На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, один бой еще продолжается.
