Количество боев на фронте снизилось, но враг стал активнее на Александровском направлении - Генштаб

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 740 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2304 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3750 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5452 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5068 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6576 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15353 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16956 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26093 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31559 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярные новости
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 30872 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 40535 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 33233 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 20706 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16334 просмотра
публикации
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 746 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 2316 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 7434 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 13612 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16412 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 592 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 28359 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 43441 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 53004 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 43108 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
БМ-21 «Град»
Крылатая ракета Storm Shadow

Количество боев на фронте снизилось, но враг стал активнее на Александровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 648 просмотра

С начала суток до 16 часов на фронте произошло 56 боевых столкновений, что вдвое меньше, чем на это же время накануне. Покровское направление остается самым активным, но враг усилил действия на Александровском направлении.

Количество боев на фронте снизилось, но враг стал активнее на Александровском направлении - Генштаб

На фронте с начала суток произошло 56 боев, что примерно вдвое менее интенсивно, чем в это же время накануне, эпицентром остается Покровское направление, но враг стал несколько активнее сегодня на Александровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 22 октября, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

В течение суток противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бобылевка, Кучеровка, Толстодубово, Новая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых авиационных бомб, и совершил 73 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили три вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска, Бологовки, Строевки и Колодязного.

На Купянском направлении наши воины отражают атаку врага в районе Песчаного.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики пять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, сейчас бой продолжается в одной локации.

На Покровском направлении 20 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филиал. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор 10 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка и Новогригорьевка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ровнополье, Гуляйполе и Малиновка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного. Авиаудару подверглось Запорожье.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, один бой еще продолжается.

Генштаб подтвердил поражение российских завода боеприпасов в мордовии и Махачкалинского НПЗ в дагестане22.10.25, 13:55 • 1578 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Запорожье