Количество боев на фронте снизилось, но враг стал активнее на Александровском направлении - Генштаб

На фронте с начала суток произошло 56 боев, что примерно вдвое менее интенсивно, чем в это же время накануне, эпицентром остается Покровское направление, но враг стал несколько активнее сегодня на Александровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 22 октября, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян - сообщили в Генштабе.

В течение суток противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бобылевка, Кучеровка, Толстодубово, Новая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых авиационных бомб, и совершил 73 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили три вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска, Бологовки, Строевки и Колодязного.

На Купянском направлении наши воины отражают атаку врага в районе Песчаного.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенных пунктов Дробышево и Дерилово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики пять раз атаковали в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, сейчас бой продолжается в одной локации.

На Покровском направлении 20 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и Филиал. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор 10 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка и Новогригорьевка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ровнополье, Гуляйполе и Малиновка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного. Авиаудару подверглось Запорожье.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, один бой еще продолжается.

Генштаб подтвердил поражение российских завода боеприпасов в мордовии и Махачкалинского НПЗ в дагестане