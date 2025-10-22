$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2244 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4512 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4828 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6472 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5902 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6996 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15490 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17004 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31624 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Кількість боїв на фронті знизилася, але ворог став активнішим на Олександрівському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 772 перегляди

З початку доби до 16 години на фронті відбулося 56 бойових зіткнень, що вдвічі менше, ніж на цей же час напередодні. Покровський напрямок залишається найактивнішим, але ворог посилив дії на Олександрівському напрямку.

Кількість боїв на фронті знизилася, але ворог став активнішим на Олександрівському напрямку - Генштаб

На фронті з початку доби сталося 56 боїв, що приблизно удвічі менш інтенсивно, як на цей же час напередодні, епіцентром залишається Покровський напрямок, але ворог став дещо активнішим сьогодні на Олександрівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 22 жовтня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили в Генштабі.

Протягом доби противник з території рф, як вказано, завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Товстодубове, Нова Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбивали чотири атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 73 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, наразі бій триває у одній локації.

На Покровському напрямку 20 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 10 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка та Новогригорівка. Шість бойових зіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, один бій ще триває.

Генштаб підтвердив ураження російських заводу боєприпасів у мордовії та Махачкалінського НПЗ у дагестані22.10.25, 13:55 • 1600 переглядiв

Юлія Шрамко

