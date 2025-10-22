Кількість боїв на фронті знизилася, але ворог став активнішим на Олександрівському напрямку - Генштаб

На фронті з початку доби сталося 56 боїв, що приблизно удвічі менш інтенсивно, як на цей же час напередодні, епіцентром залишається Покровський напрямок, але ворог став дещо активнішим сьогодні на Олександрівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 22 жовтня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян - повідомили в Генштабі.

Протягом доби противник з території рф, як вказано, завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Товстодубове, Нова Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбивали чотири атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 73 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, наразі бій триває у одній локації.

На Покровському напрямку 20 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 10 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка та Новогригорівка. Шість бойових зіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, один бій ще триває.

Генштаб підтвердив ураження російських заводу боєприпасів у мордовії та Махачкалінського НПЗ у дагестані