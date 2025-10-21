На фронті відбулося 108 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

$41.760.03
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9492 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14818 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17522 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17605 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17870 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16463 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15099 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31512 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20621 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 12185 перегляди
Повний блекаут у Чернігові після атаки рф: водоканал пояснив, де брати воду21 жовтня, 03:55 • 9462 перегляди
рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено21 жовтня, 05:40 • 7218 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25258 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24480 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24732 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 31512 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 39280 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 96416 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 67977 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 3638 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25475 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 23126 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 79416 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 74021 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм
Financial Times

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень. Найактивніші дії ворога спостерігаються на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 76 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Бологівки й Колодязного. Авіаудару КАБами зазнав Харків.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають наступальні дії ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На даний час дві атаки ворога відбито, ще п’ять боїв продовжуються.

На Лиманському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники 20 разів атакували в районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр, наразі бої тривають у двох локаціях. Авіаудару КАБами зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку 45 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка. Два бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація вдарила бомбами по населених пунктах Рівнопілля, Солодке, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на даний час, противник наступальних дій не проводив.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, резюмували у Генштабі.

Кількість боїв на фронті за добу зросла: Генштаб оновив карту бойових дій21.10.25, 08:59 • 2732 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Костянтинівка
Харків