12:57 • 2240 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 9440 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 14797 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 17502 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 17584 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 17860 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 16457 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15099 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
21 октября, 06:03 • 31493 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20618 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
На фронте произошло 108 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

Киев • УНН

 • 206 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 108 боевых столкновений. Наиболее активные действия врага наблюдаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

На фронте произошло 108 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 76 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили семь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в сторону Бологовки и Колодязного. Авиаудару КАБами подвергся Харьков.

На Купянском направлении наши воины отбивают наступательные действия врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки. В настоящее время две атаки врага отбиты, еще пять боев продолжаются.

На Лиманском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Копанки, Карповка, Среднее, Колодязи, Дерилово, Мирное и Новоселовка, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики 20 раз атаковали в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевки, Русин Яр, сейчас бои продолжаются в двух локациях. Авиаудару КАБами подверглась Константиновка.

На Покровском направлении 45 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Новоекономичное, Николаевка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Котляровка, Орехово и Дачное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Филиа, Вербовое, Новогригоровка и Новониколаевка. Два боевых столкновения еще продолжаются. Вражеская авиация ударила бомбами по населенным пунктам Ровнополье, Сладкое, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, в настоящее время, противник наступательных действий не проводил.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, резюмировали в Генштабе.

Число боев на фронте за сутки возросло: Генштаб обновил карту боевых действий21.10.25, 08:59 • 2732 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Константиновка
Харьков