На фронте произошло 108 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 76 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили семь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в сторону Бологовки и Колодязного. Авиаудару КАБами подвергся Харьков.

На Купянском направлении наши воины отбивают наступательные действия врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки. В настоящее время две атаки врага отбиты, еще пять боев продолжаются.

На Лиманском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Копанки, Карповка, Среднее, Колодязи, Дерилово, Мирное и Новоселовка, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики 20 раз атаковали в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевки, Русин Яр, сейчас бои продолжаются в двух локациях. Авиаудару КАБами подверглась Константиновка.

На Покровском направлении 45 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Новоекономичное, Николаевка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Котляровка, Орехово и Дачное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Филиа, Вербовое, Новогригоровка и Новониколаевка. Два боевых столкновения еще продолжаются. Вражеская авиация ударила бомбами по населенным пунктам Ровнополье, Сладкое, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, в настоящее время, противник наступательных действий не проводил.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, резюмировали в Генштабе.

Число боев на фронте за сутки возросло: Генштаб обновил карту боевых действий