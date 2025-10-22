Облпрокуратура Харьковщины показала видео масштабных разрушений после атаки россиян
Киев • УНН
Харьков сегодня снова подвергся российским атакам, в результате которых один человек погиб и девять получили ранения. Облпрокуратура опубликовала видео масштабных разрушений в нескольких районах города.
Харьков сегодня снова стал объектом российских атак. По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов один человек погиб, еще девять получили ранения, тогда как ранее сообщалось о семи пострадавших. Прокуратура опубликовала видео последствий ударов, показав масштаб разрушений. Об этом пишет УНН.
Подробности
Удар по Харькову произошел сегодня утром, в нескольких районах города. Харьковская облпрокуратура показала кадры с мест событий: поврежденные здания, разбитые автомобили и следы взрывов.
По предварительным данным, один погибший и девять раненых – это окончательная информация на данный момент.
Местные службы уже начали ликвидацию последствий обстрелов, работают спасательные бригады и правоохранители.
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове22.10.25, 12:23 • 17267 просмотров