Облпрокуратура Харківщини показала відео масштабних руйнувань після атаки росіян та момент удару
Київ • УНН
Харків сьогодні знову зазнав російських атак, внаслідок яких одна людина загинула та дев'ятеро отримали поранення. Облпрокуратура опублікувала відео масштабних руйнувань у кількох районах міста.
Харків сьогодні знову став об’єктом російських атак. За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення, тоді як раніше повідомляли про сім постраждалих. Прокуратура опублікувала відео наслідків ударів, показавши масштаб руйнувань. Про це пише УНН.
Деталі
Удар по Харкову відбувся сьогодні вранці, у кількох районах міста. Харківська облпрокуратура показала кадри з місць подій: пошкоджені будівлі, розбиті автомобілі та сліди вибухів.
За попередніми даними, один загиблий та дев’ятеро поранених – це остаточна інформація на цей момент.
Місцеві служби вже почали ліквідацію наслідків обстрілів, працюють рятувальні бригади та правоохоронці.
