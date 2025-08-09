Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО

$41.460.00
48.280.00
ukenru
06:10 • 11440 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 76557 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 56983 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 166421 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 162485 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 84085 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 134969 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 74875 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 53812 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38429 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.4м/с
49%
753мм
Популярнi новини
У Офісі Президента прокоментували конфлікти цивільних з ТЦК8 серпня, 21:56 • 32360 перегляди
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 8 серпня, 22:18 • 41524 перегляди
У двох областях дозволили рух вантажівкам під час комендантської години9 серпня, 00:47 • 34389 перегляди
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун9 серпня, 01:33 • 34025 перегляди
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію03:19 • 14058 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 166319 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 109727 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 162392 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 174796 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 129376 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Нікол Пашинян
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Аляска
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 174797 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 181526 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 194485 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 198629 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 186219 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
BFM TV
Дія (сервіс)

Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій України та ключових партнерів. Україна на 100% синхронізувала санкції США 2025 року, що стосуються енергетики та ВПК Росії.

Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким продовжив синхронізувати санкції України та ключових партнерів, на 100% синхронізувавши санкції США, запроваджені у 2025 році щодо рф, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"Ми вважаємо, що синхронізація санкцій між Україною та ключовими партнерами є критичною для збереження їхньої ефективності. Україна вже повністю - на 100% - синхронізувала санкції США, запроваджені у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня. Ці санкції охоплюють два головні сектори - енергетику та військово-промисловий комплекс росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах", - повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Серед ключових цілей:

  • дочірні компанії «Газпромнафти» в росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС (Люксембург);
    • компанії, що обслуговують тіньовий флот рф, а також трейдери, які беруть участь в експорті російської нафти в обхід цінової стелі;
      • виробники обладнання та комплектуючих для ВПК рф у росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ, Малайзії;
        • фінансові та логістичні посередники, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі;
          • NIS AD Novi Sad (Сербія) - дочірня компанія «Газпромнафти», що контролює видобуток, переробку та продаж нафтопродуктів на Балканах;
            • AVISION SHIPPING (Індія) - оператор СПГ-танкера NEW ENERGY, який транспортував продукцію з проєкту ARCTIC LNG 2;
              • Farton Mitex SDN BHD (Малайзія) - експортер підшипників подвійного призначення до РФ на понад $11 млн протягом 2023-2024 років;
                • PROFFPCB FZCO (ОАЕ) - постачальник багатошарових друкованих плат російським оборонним Ротенбергамим;
                  • ТОВ «Керуюча компанія «Евокорп» (рф) - один з ключових російських трастів, який адмініструє активи санкційних осіб через складні фондові структури.

                    "Україна послідовно підтримує принцип жорсткого контролю за дотриманням санкційного режиму та вживає заходів для мінімізації ризиків його обходу. Ми вітаємо подальшу координацію з партнерами з метою посилення тиску на критичні сектори російської економіки", - вказав уповноважений Президента.

                    Зеленський вів санкції, пов'язані з "росатомом": у списку причетні до спроб інтеграції ЗАЕС в енергосистему рф і участі у захопленні ЧАЕС09.08.25, 10:18 • 578 переглядiв

                    Анна Мурашко

                    ПолітикаНовини Світу
                    Таджикистан
                    Малайзія
                    Киргизстан
                    Індія
                    Європейський Союз
                    Сербія
                    Люксембург
                    Об'єднані Арабські Емірати
                    Китай
                    Туреччина
                    Володимир Зеленський
                    Сполучені Штати Америки
                    Казахстан