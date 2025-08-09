Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким продовжив синхронізувати санкції України та ключових партнерів, на 100% синхронізувавши санкції США, запроваджені у 2025 році щодо рф, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
Деталі
"Ми вважаємо, що синхронізація санкцій між Україною та ключовими партнерами є критичною для збереження їхньої ефективності. Україна вже повністю - на 100% - синхронізувала санкції США, запроваджені у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня. Ці санкції охоплюють два головні сектори - енергетику та військово-промисловий комплекс росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах", - повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Серед ключових цілей:
- дочірні компанії «Газпромнафти» в росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС (Люксембург);
- компанії, що обслуговують тіньовий флот рф, а також трейдери, які беруть участь в експорті російської нафти в обхід цінової стелі;
- виробники обладнання та комплектуючих для ВПК рф у росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ, Малайзії;
- фінансові та логістичні посередники, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі;
- NIS AD Novi Sad (Сербія) - дочірня компанія «Газпромнафти», що контролює видобуток, переробку та продаж нафтопродуктів на Балканах;
- AVISION SHIPPING (Індія) - оператор СПГ-танкера NEW ENERGY, який транспортував продукцію з проєкту ARCTIC LNG 2;
- Farton Mitex SDN BHD (Малайзія) - експортер підшипників подвійного призначення до РФ на понад $11 млн протягом 2023-2024 років;
- PROFFPCB FZCO (ОАЕ) - постачальник багатошарових друкованих плат російським оборонним Ротенбергамим;
- ТОВ «Керуюча компанія «Евокорп» (рф) - один з ключових російських трастів, який адмініструє активи санкційних осіб через складні фондові структури.
"Україна послідовно підтримує принцип жорсткого контролю за дотриманням санкційного режиму та вживає заходів для мінімізації ризиків його обходу. Ми вітаємо подальшу координацію з партнерами з метою посилення тиску на критичні сектори російської економіки", - вказав уповноважений Президента.
