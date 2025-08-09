$41.460.00
06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 76003 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 56749 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 165957 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 162067 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 83992 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 134918 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 74861 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 53804 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38429 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
BFM TV
Дія (сервис)

Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и ключевых партнеров. Украина на 100% синхронизировала санкции США 2025 года, касающиеся энергетики и ВПК России.

Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым продолжил синхронизировать санкции Украины и ключевых партнеров, на 100% синхронизировав санкции США, введенные в 2025 году в отношении РФ, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Подробности

"Мы считаем, что синхронизация санкций между Украиной и ключевыми партнерами является критически важной для сохранения их эффективности. Украина уже полностью - на 100% - синхронизировала санкции США, введенные в 2025 году, в частности те, которые были приняты 10 и 15 января. Эти санкции охватывают два главных сектора - энергетику и военно-промышленный комплекс России, а также разветвленную сеть посредников и логистических операторов в третьих странах", - сообщил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Среди ключевых целей:

  • дочерние компании «Газпромнефти» в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС (Люксембург);
    • компании, обслуживающие теневой флот РФ, а также трейдеры, участвующие в экспорте российской нефти в обход ценового потолка;
      • производители оборудования и комплектующих для ВПК РФ в России, Китае, Турции, ОАЭ, Малайзии;
        • финансовые и логистические посредники, помогающие обходить санкции и проводить трансграничные платежи;
          • NIS AD Novi Sad (Сербия) - дочерняя компания «Газпромнефти», контролирующая добычу, переработку и продажу нефтепродуктов на Балканах;
            • AVISION SHIPPING (Индия) - оператор СПГ-танкера NEW ENERGY, который транспортировал продукцию с проекта ARCTIC LNG 2;
              • Farton Mitex SDN BHD (Малайзия) - экспортер подшипников двойного назначения в РФ на более чем $11 млн в течение 2023-2024 годов;
                • PROFFPCB FZCO (ОАЭ) - поставщик многослойных печатных плат российским оборонным Ротенбергам;
                  • ООО «Управляющая компания «Эвокорп» (РФ) - один из ключевых российских трастов, который администрирует активы санкционных лиц через сложные фондовые структуры.

                    "Украина последовательно поддерживает принцип жесткого контроля за соблюдением санкционного режима и принимает меры для минимизации рисков его обхода. Мы приветствуем дальнейшую координацию с партнерами с целью усиления давления на критические секторы российской экономики", - указал уполномоченный Президента.

                    Зеленский ввел санкции, связанные с «Росатомом»: в списке причастные к попыткам интеграции ЗАЭС в энергосистему РФ и участию в захвате ЧАЭС09.08.25, 10:18

                    Анна Мурашко

                    политикаНовости Мира
                    Таджикистан
                    Малайзия
                    Кыргызстан
                    Индия
                    Европейский Союз
                    Сербия
                    Люксембург
                    Объединенные Арабские Эмираты
                    Китай
                    Турция
                    Владимир Зеленский
                    Соединённые Штаты
                    Казахстан