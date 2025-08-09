Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Киев • УНН
Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и ключевых партнеров. Украина на 100% синхронизировала санкции США 2025 года, касающиеся энергетики и ВПК России.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым продолжил синхронизировать санкции Украины и ключевых партнеров, на 100% синхронизировав санкции США, введенные в 2025 году в отношении РФ, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
Подробности
"Мы считаем, что синхронизация санкций между Украиной и ключевыми партнерами является критически важной для сохранения их эффективности. Украина уже полностью - на 100% - синхронизировала санкции США, введенные в 2025 году, в частности те, которые были приняты 10 и 15 января. Эти санкции охватывают два главных сектора - энергетику и военно-промышленный комплекс России, а также разветвленную сеть посредников и логистических операторов в третьих странах", - сообщил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Среди ключевых целей:
- дочерние компании «Газпромнефти» в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС (Люксембург);
- компании, обслуживающие теневой флот РФ, а также трейдеры, участвующие в экспорте российской нефти в обход ценового потолка;
- производители оборудования и комплектующих для ВПК РФ в России, Китае, Турции, ОАЭ, Малайзии;
- финансовые и логистические посредники, помогающие обходить санкции и проводить трансграничные платежи;
- NIS AD Novi Sad (Сербия) - дочерняя компания «Газпромнефти», контролирующая добычу, переработку и продажу нефтепродуктов на Балканах;
- AVISION SHIPPING (Индия) - оператор СПГ-танкера NEW ENERGY, который транспортировал продукцию с проекта ARCTIC LNG 2;
- Farton Mitex SDN BHD (Малайзия) - экспортер подшипников двойного назначения в РФ на более чем $11 млн в течение 2023-2024 годов;
- PROFFPCB FZCO (ОАЭ) - поставщик многослойных печатных плат российским оборонным Ротенбергам;
- ООО «Управляющая компания «Эвокорп» (РФ) - один из ключевых российских трастов, который администрирует активы санкционных лиц через сложные фондовые структуры.
"Украина последовательно поддерживает принцип жесткого контроля за соблюдением санкционного режима и принимает меры для минимизации рисков его обхода. Мы приветствуем дальнейшую координацию с партнерами с целью усиления давления на критические секторы российской экономики", - указал уполномоченный Президента.
