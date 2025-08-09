$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 66418 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 52582 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 157919 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 154592 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 82227 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 133910 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 74577 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 53590 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38370 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский ввел санкции, связанные с «Росатомом»: в списке причастные к попыткам интеграции ЗАЭС в энергосистему РФ и участию в захвате ЧАЭС

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с деятельностью «Росатома». Ограничения касаются причастных к интеграции ЗАЭС в энергосистему РФ и захвату ЧАЭС.

Президент Владимир Зеленский применил новые санкции, введя в действие решение СНБО, - в отношении 18 физических и 17 юридических лиц в рамках последовательной поддержки санкционного давления на государственную корпорацию "Росатом" и ее глобальную инфраструктуру, среди санкционированных есть в том числе причастные к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ, участию в захвате Чернобыльской АЭС, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"Украина последовательно поддерживает санкционное давление на государственную корпорацию "Росатом" и ее глобальную инфраструктуру. Мы убеждены, что комплексные санкции против этой структуры являются необходимым элементом для ограничения доступа России к критическим технологиям и международному финансированию в сфере ядерной энергетики", - сообщил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Предложенный пакет, по сообщению, охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к:

  • попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ;
    • участию в захвате Чернобыльской АЭС;
      • производству и обслуживанию ядерного оборудования двойного назначения;
        • экспорту обогащенного урана через дочерние компании в Швейцарии, на Кипре, в Нидерландах и Финляндии.

          Среди ключевых целей:

          • Константинов Никита - гражданин Украины и РФ. Заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию АО "Концерн Росэнергоатом", который принадлежит ГК "Росатом";
            • Uranium One Holding N.V. (Нидерланды) - часть глобального уранового портфеля "Росатома";
              • Rosatom Finance Ltd (Кипр) - финансовая структура для привлечения и обслуживания иностранных инвестиций;
                • АО "Киров-Энергомаш" (РФ) - производитель оборудования, используемого как в ВПК, так и в ядерных программах РФ.

                  "Мы считаем, что расширение санкций против "Росатома" и связанных с ним структур, в частности в европейских юрисдикциях, является неотложной задачей и должно быть предметом координации с партнерами. Украина готова к полной синхронизации таких решений и к дальнейшему санкционному давлению на российскую энергию", - указал уполномоченный Президента.

                  Важно, что в москве начали учитывать давление мира, угрозу более жестких санкций за войну - Зеленский05.08.25, 21:41 • 3503 просмотра

                  Анна Мурашко

                  политикаНовости Мира
                  Швейцария
                  Финляндия
                  Нидерланды
                  Владимир Зеленский
                  Украина
                  Кипр