Зеленский ввел санкции, связанные с «Росатомом»: в списке причастные к попыткам интеграции ЗАЭС в энергосистему РФ и участию в захвате ЧАЭС
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с деятельностью «Росатома». Ограничения касаются причастных к интеграции ЗАЭС в энергосистему РФ и захвату ЧАЭС.
Президент Владимир Зеленский применил новые санкции, введя в действие решение СНБО, - в отношении 18 физических и 17 юридических лиц в рамках последовательной поддержки санкционного давления на государственную корпорацию "Росатом" и ее глобальную инфраструктуру, среди санкционированных есть в том числе причастные к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ, участию в захвате Чернобыльской АЭС, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
Детали
"Украина последовательно поддерживает санкционное давление на государственную корпорацию "Росатом" и ее глобальную инфраструктуру. Мы убеждены, что комплексные санкции против этой структуры являются необходимым элементом для ограничения доступа России к критическим технологиям и международному финансированию в сфере ядерной энергетики", - сообщил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Предложенный пакет, по сообщению, охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к:
- попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ;
- участию в захвате Чернобыльской АЭС;
- производству и обслуживанию ядерного оборудования двойного назначения;
- экспорту обогащенного урана через дочерние компании в Швейцарии, на Кипре, в Нидерландах и Финляндии.
Среди ключевых целей:
- Константинов Никита - гражданин Украины и РФ. Заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию АО "Концерн Росэнергоатом", который принадлежит ГК "Росатом";
- Uranium One Holding N.V. (Нидерланды) - часть глобального уранового портфеля "Росатома";
- Rosatom Finance Ltd (Кипр) - финансовая структура для привлечения и обслуживания иностранных инвестиций;
- АО "Киров-Энергомаш" (РФ) - производитель оборудования, используемого как в ВПК, так и в ядерных программах РФ.
"Мы считаем, что расширение санкций против "Росатома" и связанных с ним структур, в частности в европейских юрисдикциях, является неотложной задачей и должно быть предметом координации с партнерами. Украина готова к полной синхронизации таких решений и к дальнейшему санкционному давлению на российскую энергию", - указал уполномоченный Президента.
