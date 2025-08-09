Зеленський вів санкції, пов'язані з "росатомом": у списку причетні до спроб інтеграції ЗАЕС в енергосистему рф і участі у захопленні ЧАЕС
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, пов'язаних з діяльністю "росатома". Обмеження стосуються причетних до інтеграції ЗАЕС в енергосистему РФ та захоплення ЧАЕС.
Президент Володимир Зеленський застосував нові санкції, увівши у дію рішення РНБО, - щодо 18 фізичних і 17 юридичних осіб у межах послідовної підтримки санкційного тиску на державну корпорацію "росатом" та її глобальну інфраструктуру, серед санкціонованих є у тому числі причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми рф, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
Деталі
"Україна послідовно підтримує санкційний тиск на державну корпорацію "Росатом" та її глобальну інфраструктуру. Ми переконані, що комплексні санкції проти цієї структури є необхідним елементом для обмеження доступу росії до критичних технологій та міжнародного фінансування у сфері ядерної енергетики", - повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Запропонований пакет, за повідомленням, охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до:
- спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми рф;
- участі у захопленні Чорнобильської АЕС;
- виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;
- експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.
Серед ключових цілей:
- Константінов Микита - громадянин України та рф. Заступник генерального директора - директор з бізнес-розвитку АТ “Концерн Росенергоатом”, який належить ДК “росатом”;
- Uranium One Holding N.V. (Нідерланди) - частина глобального уранового портфеля “Росатому”;
- Rosatom Finance Ltd (Кіпр) - фінансова структура для залучення та обслуговування іноземних інвестицій;
- АТ “Кіров-Енергомаш” (рф) - виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах рф.
"Ми вважаємо, що розширення санкцій проти "Росатому" та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням і має бути предметом координації з партнерами. Україна готова до повної синхронізації таких рішень та то подальшого санкційного тиску на російську енергію", - вказав уповноважений Президента.
