Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС
День оселедця: п'ять апетитних рибних страв
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?
"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?
День оселедця: п'ять апетитних рибних страв
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС
День учителя 2025: що подарувати педагогу
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Данія
Чернігівська область
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Forbes
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа. Це рішення прийнято у відповідь на визнання Нікарагуа тимчасово окупованих рф територій України частиною території росії.

Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа у відповідь на недружні акти, передає УНН.

Деталі

У МЗС рішуче засудили рішення Республіки Нікарагуа визнати тимчасово окуповану російською федерацією територію Автономної Республіки Крим, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України як частину території рф.

Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Манагуа, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання нікарагуанським режимом "суб’єктності" російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України 

- йдеться у заяві.

У дипвідомстві зауважили, що режим Нікарагуа систематично і грубо порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Нікарагуа, в яких, зокрема, зазначено, що уряд Нікарагуа приймає пропозицію встановити і підтримувати дипломатичні відносини з Україною, "які базуватимуться на принципах дружби, співробітництва і взаємної поваги, а також відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй і загальновизнаних норм міжнародного права".

Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від москви. У відповідь на такі недружні акти Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа 

- йдеться у заяві.

Додамо

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав розрив дипвідносин із Нікарагуа "рішучим дипломатичним кроком.

Цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканості кордонів 

- наголосив Сибіга.

Нагадаємо

Президент Нікарагуа Даніель Ортега підтримав визнання Донецької, Херсонської, Луганської й Запорізької області України "частинами" росії. Про це він зазначив у листі "послання підтримки і солідарності" кремлівському керманичу володимиру путіну.

МЗС України вимагало від влади Нікарагуа офіційного спростування інформації про підтримку "входження" окупованих українських територій до складу росії. У міністерстві заявили, що в разі підтвердження таких дій Україна розцінюватиме їх як грубе порушення міжнародного права і залишає за собою право на відповідь. 

Антоніна Туманова

