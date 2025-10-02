Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа в ответ на недружественные акты, передает УНН.

Детали

В МИД решительно осудили решение Республики Никарагуа признать временно оккупированную российской федерацией территорию Автономной Республики Крым, частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины как часть территории рф.

Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины - говорится в заявлении.

В дипведомстве отметили, что режим Никарагуа систематически и грубо нарушает взятые на себя обязательства, закрепленные в документах об установлении дипломатических отношений между Украиной и Республикой Никарагуа, в которых, в частности, указано, что правительство Никарагуа принимает предложение установить и поддерживать дипломатические отношения с Украиной, "которые будут основываться на принципах дружбы, сотрудничества и взаимного уважения, а также в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и общепризнанными нормами международного права".

Поддержка вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, попытка легитимизации силового захвата части территории Украины, официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и открытие незаконного "почетного консульства Никарагуа" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, Украина, свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с государством-агрессором и прямой финансовой и политической зависимости марионеточного режима Манагуа от москвы. В ответ на такие недружественные акты Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа - говорится в заявлении.

Добавим

Глава МИД Андрей Сибига назвал разрыв дипотношений с Никарагуа "решительным дипломатическим шагом.

Этот решительный дипломатический шаг – свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ - подчеркнул Сибига.

Напомним

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины "частями" россии. Об этом он отметил в письме "послания поддержки и солидарности" кремлевскому руководителю владимиру путину.

МИД Украины требовал от властей Никарагуа официального опровержения информации о поддержке "вхождения" оккупированных украинских территорий в состав россии. В министерстве заявили, что в случае подтверждения таких действий Украина будет расценивать их как грубое нарушение международного права и оставляет за собой право на ответ.