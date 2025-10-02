$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 850 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
13:54 • 14264 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 21316 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 13126 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 16698 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 24075 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 28681 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30373 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27110 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 49167 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
757мм
Популярные новости
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 21674 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 29640 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 27755 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 19176 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ13:03 • 11282 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 19224 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 27803 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 29686 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 44310 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 49165 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 7918 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 55720 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 63698 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 45517 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 47999 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа. Это решение принято в ответ на признание Никарагуа временно оккупированных рф территорий Украины частью территории россии.

Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа в ответ на недружественные акты, передает УНН.

Детали

В МИД решительно осудили решение Республики Никарагуа признать временно оккупированную российской федерацией территорию Автономной Республики Крым, частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины как часть территории рф.

Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины

- говорится в заявлении.

В дипведомстве отметили, что режим Никарагуа систематически и грубо нарушает взятые на себя обязательства, закрепленные в документах об установлении дипломатических отношений между Украиной и Республикой Никарагуа, в которых, в частности, указано, что правительство Никарагуа принимает предложение установить и поддерживать дипломатические отношения с Украиной, "которые будут основываться на принципах дружбы, сотрудничества и взаимного уважения, а также в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и общепризнанными нормами международного права".

Поддержка вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, попытка легитимизации силового захвата части территории Украины, официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и открытие незаконного "почетного консульства Никарагуа" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, Украина, свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с государством-агрессором и прямой финансовой и политической зависимости марионеточного режима Манагуа от москвы. В ответ на такие недружественные акты Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа

- говорится в заявлении.

Добавим

Глава МИД Андрей Сибига назвал разрыв дипотношений с Никарагуа "решительным дипломатическим шагом.

Этот решительный дипломатический шаг – свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ

- подчеркнул Сибига.

Напомним

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины "частями" россии. Об этом он отметил в письме "послания поддержки и солидарности" кремлевскому руководителю владимиру путину.

МИД Украины требовал от властей Никарагуа официального опровержения информации о поддержке "вхождения" оккупированных украинских территорий в состав россии. В министерстве заявили, что в случае подтверждения таких действий Украина будет расценивать их как грубое нарушение международного права и оставляет за собой право на ответ.

Антонина Туманова

Политика
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Организация Объединенных Наций
Херсонская область
Крым
Украина