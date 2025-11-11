Удари рф по інфраструктурі України: на кордоні з Румунією не працює пункт пропуску
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по енергетичній системі України відсутнє промислове електроживлення в МАПП "Дяківці". Оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється.
Через масовані російські атаки на інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці", що на кордоні з Румунією наразі відсутнє промислове електроживлення. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Деталі
У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання.
Громадян закликали враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне".
Нагадаємо
У ніч на 11 листопада Румунія активувала системи ППО через російську атаку на південь України. Міністерство оборони сусідньої країни повідомило про падіння і уламки дрона.