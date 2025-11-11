$41.960.02
19:55 • 10572 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26762 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35043 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52372 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33883 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50419 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41423 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22948 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24858 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26283 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18628 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11177 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17478 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9336 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5862 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52371 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45876 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50419 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41423 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94145 перегляди
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5986 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30015 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35279 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60980 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136967 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону

Київ • УНН

 • 26283 перегляди

У ніч з 10 на 11 листопада 2025 року рф атакувала південь України. Міноборони Румунії зафіксувало БПЛА, один з яких міг впасти на території країни.

Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону

Румунія вночі активовувала системи ППО на тлі атаки рф на Україну і заявила про падіння і уламки дрона після російської атаки біля кордону, про що повідомили у вівторок у Міністерстві національної оборони Румунії, пише УНН

Деталі

"У ніч з 10 на 11 листопада 2025 року російська федерація завдала нових авіаударів по українських портах на Дунаї. Радарами Міноборони Румунії було зафіксовано присутність груп безпілотників у зоні, що прилягає до національного повітряного простору, що призвело до превентивної активації систем протиповітряної оборони. Погодні умови у південно-східній частині країни не дозволили злет літаків бойової служби Повітряної поліції", - ідеться у повідомленні Міноборони Румунії.

Як зазначається, вночі активували і повідомлення про тривогу для населення у північній частині повіту Тульча. Повідомляється про фіксацію "великої кількості вибухів... на українській стороні Дунаю".

"О 01:09 Міноборони Румунії було повідомлено про зіткнення літального апарату з землею в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. На місце події виїхали військові групи, які повідомили про можливу наявність уламків безпілотника. Район охороняється, пошуки будуть проведені рано вранці", - повідомили у Міноборони Румунії.

рф атакувала енергетику і залізничне депо на Одещині: показали наслідки11.11.25, 08:39 • 10708 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Ізмаїл
Румунія
Україна