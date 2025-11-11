Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Київ • УНН
У ніч з 10 на 11 листопада 2025 року рф атакувала південь України. Міноборони Румунії зафіксувало БПЛА, один з яких міг впасти на території країни.
Румунія вночі активовувала системи ППО на тлі атаки рф на Україну і заявила про падіння і уламки дрона після російської атаки біля кордону, про що повідомили у вівторок у Міністерстві національної оборони Румунії, пише УНН.
Деталі
"У ніч з 10 на 11 листопада 2025 року російська федерація завдала нових авіаударів по українських портах на Дунаї. Радарами Міноборони Румунії було зафіксовано присутність груп безпілотників у зоні, що прилягає до національного повітряного простору, що призвело до превентивної активації систем протиповітряної оборони. Погодні умови у південно-східній частині країни не дозволили злет літаків бойової служби Повітряної поліції", - ідеться у повідомленні Міноборони Румунії.
Як зазначається, вночі активували і повідомлення про тривогу для населення у північній частині повіту Тульча. Повідомляється про фіксацію "великої кількості вибухів... на українській стороні Дунаю".
"О 01:09 Міноборони Румунії було повідомлено про зіткнення літального апарату з землею в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. На місце події виїхали військові групи, які повідомили про можливу наявність уламків безпілотника. Район охороняється, пошуки будуть проведені рано вранці", - повідомили у Міноборони Румунії.
