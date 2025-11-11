Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы

Румыния ночью активировала системы ПВО на фоне атаки рф на Украину и заявила о падении и обломках дрона после российской атаки у границы, о чем сообщили во вторник в Министерстве национальной обороны Румынии, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 10 на 11 ноября 2025 года российская федерация нанесла новые авиаудары по украинским портам на Дунае. Радарами Минобороны Румынии было зафиксировано присутствие групп беспилотников в зоне, прилегающей к национальному воздушному пространству, что привело к превентивной активации систем противовоздушной обороны. Погодные условия в юго-восточной части страны не позволили взлет самолетов боевой службы Воздушной полиции", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Как отмечается, ночью активировали и сообщения о тревоге для населения в северной части уезда Тулча. Сообщается о фиксации "большого количества взрывов... на украинской стороне Дуная".

"В 01:09 Минобороны Румынии было сообщено о столкновении летательного аппарата с землей в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные группы, которые сообщили о возможном наличии обломков беспилотника. Район охраняется, поиски будут проведены рано утром", - сообщили в Минобороны Румынии.

