Удары рф по инфраструктуре Украины: на границе с Румынией не работает пункт пропуска
Киев • УНН
В результате российских ударов по энергетической системе Украины отсутствует промышленное электропитание в МАПП "Дьяковцы". Оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется.
Из-за массированных российских атак на инфраструктуру Украины в международном автомобильном пункте пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией в настоящее время отсутствует промышленное электропитание. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Подробности
В связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется. Принимаются меры по восстановлению электроснабжения.
Граждан призвали учитывать эту информацию при пересечении границы с Румынией и воспользоваться пунктами пропуска "Красноильск" и "Порубное".
Напомним
В ночь на 11 ноября Румыния активировала системы ПВО из-за российской атаки на юг Украины. Министерство обороны соседней страны сообщило о падении и обломках дрона.