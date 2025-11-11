Удары рф по инфраструктуре Украины: на границе с Румынией не работает пункт пропуска

$41.980.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Война в Украине
