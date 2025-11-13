У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що міністри країн-членів блоку провели "продуктивні" переговори про подальше фінансування України, при цьому "держави-члени висловили широку підтримку продовженню роботи Єврокомісії над репараційним кредитом", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Було широко визнано, що цей варіант є найбільш здійсненним способом швидкого покриття дефіциту фінансування України без створення суттєвого додаткового тягаря для держав-членів", - сказав Домбровскіс.

Не називаючи Бельгію, він додав, що буде продовжена "взаємодія з державами-членами для вирішення занепокоєнь, що залишилися".

"Альтернативним варіантом було б фінансування ЄС репараційного кредиту Україні за рахунок запозичень, а не використання залишків коштів, пов'язаних зі знерухомленими російськими активами. Однак держави-члени допомагатимуть покривати процентні витрати по кредиту до його погашення, щоб підтримувати підтримку України, подібну до гранту", - сказав він.

Єврокомісар додав, що "ще одним варіантом було б надання Україні аналогічної підтримки, але у формі грантів, що спричинить значні прямі витрати для держав-членів протягом короткого періоду часу".

Три варіанти будуть детально описані в окремому документі "найближчим часом".

Відповідаючи на подальші запитання, Добровскіс визнав, що "очевидно, існують ризики, які необхідно враховувати, зокрема, у випадку Бельгії, і Європейська комісія безумовно дуже серйозно над цим працює, і це загальновизнано".

При цьому він додав: "Ця взаємодія та робота з бельгійською владою в цьому напрямі продовжуються, але слід зазначити, що завжди існують ризики, пов'язані з діями та стримуванням агресора, але ризики бездіяльності та нездатності стримати агресора ще вищі".

З його слів, Велика Британія та Канада готові повторити підхід ЄС до репараційних кредитів для України.

Домбровскіс також повідомив, що Велика Британія та Канада вказали ЄС, що вони готові "повторити підхід у стилі репараційних кредитів, пов'язаний зі знерухомленими російськими активами на їхніх територіях", фактично використовуючи їх для фінансування подальшої допомоги Україні.

"Ми також підтримуємо зв'язок, наприклад, з японською владою з цього ж питання", - сказав він.

