В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил, что министры стран-членов блока провели "продуктивные" переговоры о дальнейшем финансировании Украины, при этом "государства-члены выразили широкую поддержку продолжению работы Еврокомиссии над репарационным кредитом", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Было широко признано, что этот вариант является наиболее осуществимым способом быстрого покрытия дефицита финансирования Украины без создания существенного дополнительного бремени для государств-членов", - сказал Домбровскис.

Не называя Бельгию, он добавил, что будет продолжено "взаимодействие с государствами-членами для решения оставшихся опасений".

Фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти 6 млрд евро

"Альтернативным вариантом было бы финансирование ЕС репарационного кредита Украине за счет заимствований, а не использование остатков средств, связанных с обездвиженными российскими активами. Однако государства-члены будут помогать покрывать процентные расходы по кредиту до его погашения, чтобы поддерживать поддержку Украины, подобную гранту", - сказал он.

Еврокомиссар добавил, что "еще одним вариантом было бы предоставление Украине аналогичной поддержки, но в форме грантов, что повлечет значительные прямые расходы для государств-членов в течение короткого периода времени".

Три варианта будут подробно описаны в отдельном документе "в ближайшее время".

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет

Отвечая на дальнейшие вопросы, Домбровскис признал, что "очевидно, существуют риски, которые необходимо учитывать, в частности, в случае Бельгии, и Европейская комиссия безусловно очень серьезно над этим работает, и это общепризнано".

При этом он добавил: "Это взаимодействие и работа с бельгийскими властями в этом направлении продолжаются, но следует отметить, что всегда существуют риски, связанные с действиями и сдерживанием агрессора, но риски бездействия и неспособности сдержать агрессора еще выше".

По его словам, Великобритания и Канада готовы повторить подход ЕС к репарационным кредитам для Украины.

Домбровскис также сообщил, что Великобритания и Канада указали ЕС, что они готовы "повторить подход в стиле репарационных кредитов, связанный с обездвиженными российскими активами на их территориях", фактически используя их для финансирования дальнейшей помощи Украине.

"Мы также поддерживаем связь, например, с японскими властями по этому же вопросу", - сказал он.

ЕС и Бельгия не достигли прорыва в переговорах по "репарационному кредиту" для Украины - СМИ