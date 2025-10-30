У рф заявили, що готові припинити бої на 5-6 годин для журналістів у районах Покровська, Мирнограда і Куп'янська
Київ • УНН
Міноборони рф заявило про готовність припинити бойові дії на 5-6 годин у районах Покровська, Мирнограда та Куп'янська. Це має забезпечити проїзд іноземних та українських журналістів для висвітлення ситуації.
У міністерстві оборони росії заявили, що рф готова припинити бойові дії на 5-6 годин у районах Покровська, Мирнограда і Куп'янська, щоб забезпечити проїзд іноземних та українських журналістів. Про це йдеться в заяві міноборони рф, передає УНН.
Деталі
Як йдеться в повідомленні, міноборони рф отримало наказ від російського диктатора володимира путіна забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включаючи українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідування районів "блокування українських військ" в Покровську, Мирнограді та Куп'янську.
Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду та виїзду груп представників іноземних ЗМІ, у тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і для російських військовослужбовців
Нагадаємо
29 жовтня російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.
Як повідомили в угрупованні об'єднаних сил ЗСУ та Центр протидії дезінформації РНБО, заяви російського диктатора володимира путіна про нібито оточення українських військ у Куп'янську та Покровську є брехливими.
За даними 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, росіяни задіяли близько 11 тис осіб для здійснення задуму з оточення Покровської агломерації.
Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня повідомив про складну ситуацію на Покровському напрямку, де триває висока інтенсивність бойових дій. У Куп'янську ситуація залишається непростою, але Сили оборони України мають більше контролю.
За минулу добу зафіксовано 172 бойові зіткнення, що на 16% більше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському та Костянтинівському напрямках.