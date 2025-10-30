$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 22890 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 19308 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 17932 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 23395 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 17234 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 21529 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28011 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44948 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45075 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
У рф заявили, що готові припинити бої на 5-6 годин для журналістів у районах Покровська, Мирнограда і Куп'янська

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Міноборони рф заявило про готовність припинити бойові дії на 5-6 годин у районах Покровська, Мирнограда та Куп'янська. Це має забезпечити проїзд іноземних та українських журналістів для висвітлення ситуації.

У рф заявили, що готові припинити бої на 5-6 годин для журналістів у районах Покровська, Мирнограда і Куп'янська

У міністерстві оборони росії заявили, що рф готова припинити бойові дії на 5-6 годин у районах Покровська, Мирнограда і Куп'янська, щоб забезпечити проїзд іноземних та українських журналістів. Про це йдеться в заяві міноборони рф, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, міноборони рф отримало наказ від російського диктатора володимира путіна забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включаючи українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідування районів "блокування українських військ" в Покровську, Мирнограді та Куп'янську.

Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду та виїзду груп представників іноземних ЗМІ, у тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і для російських військовослужбовців 

- заявили в міністерстві.

Нагадаємо

29 жовтня російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.

Як повідомили в угрупованні об'єднаних сил ЗСУ та Центр протидії дезінформації РНБО, заяви російського диктатора володимира путіна про нібито оточення українських військ у Куп'янську та Покровську є брехливими.

За даними 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, росіяни задіяли близько 11 тис осіб для здійснення задуму з оточення Покровської агломерації.

Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня повідомив про складну ситуацію на Покровському напрямку, де триває висока інтенсивність бойових дій. У Куп'янську ситуація залишається непростою, але Сили оборони України мають більше контролю.

За минулу добу зафіксовано 172 бойові зіткнення, що на 16% більше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Володимир Путін
Покровськ
Рада національної безпеки і оборони України
Мирноград
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Куп'янськ