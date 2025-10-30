$42.080.01
В рф заявили, что готовы прекратить бои на 5-6 часов для журналистов в районах Покровска, Мирнограда и Купянска

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Минобороны рф заявило о готовности прекратить боевые действия на 5-6 часов в районах Покровска, Мирнограда и Купянска. Это должно обеспечить проезд иностранных и украинских журналистов для освещения ситуации.

В рф заявили, что готовы прекратить бои на 5-6 часов для журналистов в районах Покровска, Мирнограда и Купянска

В министерстве обороны россии заявили, что рф готова прекратить боевые действия на 5-6 часов в районах Покровска, Мирнограда и Купянска, чтобы обеспечить проезд иностранных и украинских журналистов. Об этом говорится в заявлении минобороны рф, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, минобороны рф получило приказ от российского диктатора владимира путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов "блокирования украинских войск" в Покровске, Мирнограде и Купянске.

Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих 

- заявили в министерстве.

Напомним

29 октября российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске.

Как сообщили в группировке объединенных сил ВСУ и Центре противодействия дезинформации СНБО, заявления российского диктатора владимира путина о якобы окружении украинских войск в Купянске и Покровске являются лживыми.

По данным 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, россияне задействовали около 11 тыс. человек для осуществления замысла по окружению Покровской агломерации.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября сообщил о сложной ситуации на Покровском направлении, где продолжается высокая интенсивность боевых действий. В Купянске ситуация остается непростой, но Силы обороны Украины имеют больше контроля.

За минувшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения, что на 16% больше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои происходили на Покровском и Константиновском направлениях.

Павел Башинский

Владимир Путин
Покровск
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Купянск