У низці областей України аварійні відключення світла скасовані
Київ • УНН
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях скасували аварійні відключення електроенергії. Енергетики знову закликають до ощадливого споживання електроенергії.
У низці регіонів України скасовано аварійні відключення електроенергії. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення групи ДТЕК.
Деталі
Зокрема, відключення скасовані у Києві та області.
Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано
Тим часом АТ "Черкасиобленерго" поінформувало, що у Черкаській області також скасовано аварійні відключення електроенергії.
"За командою НЕК "Укренерго" 16 жовтня з 23:03 по Черкаській області скасовано графіки аварійних відключень (ГАВ). Необхідність ощадливо споживати електроенергію актуальна. Зверніть увагу на роботу енергоємних приладів, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів", - закликали у компанії.
Нагадаємо
16 жовтня в частині областей України знову були застосовані аварійні відключення електроенергії через наслідки російських ударів. По всій Україні застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
