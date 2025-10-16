В ряде областей Украины аварийные отключения света отменены
Киев • УНН
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях отменили аварийные отключения электроэнергии. Энергетики снова призывают к экономному потреблению электроэнергии.
В ряде регионов Украины отменены аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение группы ДТЭК.
Подробности
В частности, отключения отменены в Киеве и области.
Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина: экстренные отключения отменены
Тем временем АО "Черкассыоблэнерго" проинформировало, что в Черкасской области также отменены аварийные отключения электроэнергии.
"По команде НЭК "Укрэнерго" 16 октября с 23:03 по Черкасской области отменены графики аварийных отключений (ГАО). Необходимость экономно потреблять электроэнергию актуальна. Обратите внимание на работу энергоемких приборов, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов", - призвали в компании.
Напомним
16 октября в части областей Украины снова были применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских ударов. По всей Украине применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго объяснили, когда могут прекратиться аварийные отключения света16.10.25, 13:23 • 2324 просмотра