11:48 • 2758 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 7940 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 10293 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 10021 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 12493 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 9000 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23743 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42872 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 46417 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29062 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Київській області розпочали повернення світла, на Дніпровщині потрібно більше часу - ДТЕК

Київ • УНН

 • 348 перегляди

ДТЕК повідомив про повернення електрики критичній інфраструктурі Київщини та Дніпропетровщини. На Київщині вже почали повертати світло, на Дніпропетровщині роботи тривають.

У Київській області розпочали повернення світла, на Дніпровщині потрібно більше часу - ДТЕК

У Київській області вже почали повертати світло, у Дніпропетровській області теж працюють, щоб світло було в оселях людей, але на це потрібно більше часу, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у суботу, після аварійної ситуації в енергосистемі, пише УНН.

Деталі

"Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Київщини та Дніпропетровщини. Електропостачання ключових об’єктів вже відновлено. На Київщині почали повертати світло", - повідомили у ДТЕК.

Як вказано, подача електрики "йде поступово" - "це необхідно, щоб не перевантажити мережі та запобігти новим аваріям".

"На Дніпропетровщині енергетики ще працюють над тим, щоб світло було в оселях людей. На це потрібно більше часу", - зазначили енергетики.

Українців закликали споживати електроенергію раціонально. "Це допоможе швидше та стабільніше всіх заживити", - вказали у ДТЕК.

Нагадаємо

Аварійна ситуація в енергосистемі 31 січня вранці спровокувала масштабні відключення по Україні. Частковий блекаут стався також в Молдові.

О 14 годині у Міненерго повідомили, що енергосистема України працює цілісно, у Києві та області і на Дніпровщині вже повернули електрику на критичну інфраструктуру, на черзі - населення, на Харківщині, Житомирщині та Одещині вже також повертають світло.

Юлія Шрамко

