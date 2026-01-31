У Київській області розпочали повернення світла, на Дніпровщині потрібно більше часу - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про повернення електрики критичній інфраструктурі Київщини та Дніпропетровщини. На Київщині вже почали повертати світло, на Дніпропетровщині роботи тривають.
У Київській області вже почали повертати світло, у Дніпропетровській області теж працюють, щоб світло було в оселях людей, але на це потрібно більше часу, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у суботу, після аварійної ситуації в енергосистемі, пише УНН.
Деталі
"Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Київщини та Дніпропетровщини. Електропостачання ключових об’єктів вже відновлено. На Київщині почали повертати світло", - повідомили у ДТЕК.
Як вказано, подача електрики "йде поступово" - "це необхідно, щоб не перевантажити мережі та запобігти новим аваріям".
"На Дніпропетровщині енергетики ще працюють над тим, щоб світло було в оселях людей. На це потрібно більше часу", - зазначили енергетики.
Українців закликали споживати електроенергію раціонально. "Це допоможе швидше та стабільніше всіх заживити", - вказали у ДТЕК.
Нагадаємо
Аварійна ситуація в енергосистемі 31 січня вранці спровокувала масштабні відключення по Україні. Частковий блекаут стався також в Молдові.
О 14 годині у Міненерго повідомили, що енергосистема України працює цілісно, у Києві та області і на Дніпровщині вже повернули електрику на критичну інфраструктуру, на черзі - населення, на Харківщині, Житомирщині та Одещині вже також повертають світло.