В Киевской области начали возвращать свет, на Днепровщине нужно больше времени - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о возвращении электричества критической инфраструктуре Киевщины и Днепропетровщины. В Киевской области уже начали возвращать свет, в Днепропетровской области работы продолжаются.
В Киевской области уже начали возвращать свет, в Днепропетровской области тоже работают, чтобы свет был в домах людей, но на это нужно больше времени, сообщили в энергокомпании ДТЭК в субботу, после аварийной ситуации в энергосистеме, пишет УНН.
Детали
"Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре Киевщины и Днепропетровщины. Электроснабжение ключевых объектов уже восстановлено. На Киевщине начали возвращать свет", - сообщили в ДТЭК.
Как указано, подача электричества "идет постепенно" - "это необходимо, чтобы не перегрузить сети и предотвратить новые аварии".
"На Днепропетровщине энергетики еще работают над тем, чтобы свет был в домах людей. На это нужно больше времени", - отметили энергетики.
Украинцев призвали потреблять электроэнергию рационально. "Это поможет быстрее и стабильнее всех запитать", - указали в ДТЭК.
Напомним
Аварийная ситуация в энергосистеме 31 января утром спровоцировала масштабные отключения по Украине. Частичный блэкаут произошел также в Молдове.
В 14 часов в Минэнерго сообщили, что энергосистема Украины работает целостно, в Киеве и области и на Днепровщине уже вернули электричество на критическую инфраструктуру, на очереди - население, на Харьковщине, Житомирщине и Одесщине уже также возвращают свет.