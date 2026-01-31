$42.850.00
11:48 • 5278 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 12197 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13464 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 13035 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 17152 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10596 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24536 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43634 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48951 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29289 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
В Киевской области начали возвращать свет, на Днепровщине нужно больше времени - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

ДТЭК сообщил о возвращении электричества критической инфраструктуре Киевщины и Днепропетровщины. В Киевской области уже начали возвращать свет, в Днепропетровской области работы продолжаются.

В Киевской области начали возвращать свет, на Днепровщине нужно больше времени - ДТЭК

В Киевской области уже начали возвращать свет, в Днепропетровской области тоже работают, чтобы свет был в домах людей, но на это нужно больше времени, сообщили в энергокомпании ДТЭК в субботу, после аварийной ситуации в энергосистеме, пишет УНН.

Детали

"Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре Киевщины и Днепропетровщины. Электроснабжение ключевых объектов уже восстановлено. На Киевщине начали возвращать свет", - сообщили в ДТЭК.

Как указано, подача электричества "идет постепенно" - "это необходимо, чтобы не перегрузить сети и предотвратить новые аварии".

"На Днепропетровщине энергетики еще работают над тем, чтобы свет был в домах людей. На это нужно больше времени", - отметили энергетики.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию рационально. "Это поможет быстрее и стабильнее всех запитать", - указали в ДТЭК.

Напомним

Аварийная ситуация в энергосистеме 31 января утром спровоцировала масштабные отключения по Украине. Частичный блэкаут произошел также в Молдове.

В 14 часов в Минэнерго сообщили, что энергосистема Украины работает целостно, в Киеве и области и на Днепровщине уже вернули электричество на критическую инфраструктуру, на очереди - население, на Харьковщине, Житомирщине и Одесщине уже также возвращают свет.

Юлия Шрамко

