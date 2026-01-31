Енергосистема працює цілісно, після критичної інфраструктури на черзі - повернення світла людям, але у низці областей досі аварійні відключення - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергопостачання відновлено для критичної інфраструктури Києва, Київської та Дніпропетровської областей. У Харківській, Житомирській та Одеській областях світло повертають людям.
Енергосистема України працює цілісно, у Києві та області і на Дніпровщині вже повернули електрику на критичну інфраструктуру, на черзі - населення, на Харківщині, Житомирщині та Одещині вже також повертають світло, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у суботу у соцмережах, пише УНН.
Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям
Міністр енергетики зазначив при цьому:
Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень
З його слів, енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло.
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.
У Міненерго пізніше повідомили, що енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин, але по регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися