11:48 • 1394 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 5206 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 7702 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 7294 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 10427 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 7558 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23182 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42278 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 45251 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28886 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Енергосистема працює цілісно, після критичної інфраструктури на черзі - повернення світла людям, але у низці областей досі аварійні відключення - Шмигаль

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергопостачання відновлено для критичної інфраструктури Києва, Київської та Дніпропетровської областей. У Харківській, Житомирській та Одеській областях світло повертають людям.

Енергосистема працює цілісно, після критичної інфраструктури на черзі - повернення світла людям, але у низці областей досі аварійні відключення - Шмигаль

Енергосистема України працює цілісно, у Києві та області і на Дніпровщині вже повернули електрику на критичну інфраструктуру, на черзі - населення, на Харківщині, Житомирщині та Одещині вже також повертають світло, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у суботу у соцмережах, пише УНН.

Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям

- повідомив Шмигаль.

Міністр енергетики зазначив при цьому:

Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень


З його слів, енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. 

У Міненерго пізніше повідомили, що енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин, але по регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
