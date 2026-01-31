Энергосистема работает целостно, после критической инфраструктуры на очереди – возвращение света людям, но в ряде областей до сих пор аварийные отключения - Шмыгаль
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергоснабжение восстановлено для критической инфраструктуры Киева, Киевской и Днепропетровской областей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях свет возвращают людям.
Энергосистема Украины работает целостно, в Киеве и области и на Днепровщине уже вернули электричество на критическую инфраструктуру, на очереди - население, на Харьковщине, Житомирщине и Одесщине уже также возвращают свет, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в субботу в соцсетях, пишет УНН.
По состоянию на 14.00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное заживление бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям
Министр энергетики отметил при этом:
Энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений
По его словам, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет.
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
В Минэнерго позже сообщили, что энергосистема Украины сейчас постепенно восстанавливается после системной аварии, по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов, но по регионам временные рамки возвращения света могут отличаться