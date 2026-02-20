У харківському освітньому закладі понад 70 чоловіків отримали незаконну відстрочку від мобілізації

Керівники харківського освітнього закладу організували фіктивне працевлаштування понад 70 чоловіків, щоб ті незаконно уникли мобілізації. Правоохоронці вже повідомили їм про підозру та провели обшуки в кількох містах України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

У Харкові правоохоронці викрили керівництво приватного освітнього підприємства, яке з червня 2024 року організувало фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України для незаконного отримання відстрочки від мобілізації - йдеться у повідомленні.

Схему координували два директори підприємства. За гроші вони оформлювали чоловіків на посади викладачів, після чого документи надсилали до ТЦК та СП для отримання відстрочки від призову. Для прикриття діяльності вони залучили знайому, яка вела фінансову документацію та створювала ілюзію законної роботи. Насправді "працівники" не виходили на роботу і свої обов’язки не виконували.

Правоохоронці провели обшуки у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та "співробітників".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом учасникам повідомлено про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У Києві викрили схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом футбольної команди