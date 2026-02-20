У харківському освітньому закладі понад 70 чоловіків отримали незаконну відстрочку від мобілізації

$43.270.03
14:46 • 1512 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 4960 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 9016 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 11488 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 23366 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 11591 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18908 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49440 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82055 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51338 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 30619 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 32981 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 17862 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 27519 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 14297 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 6042 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 14314 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 23366 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 54065 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 89188 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 3148 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 27543 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 33005 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 30642 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 26904 перегляди
У харківському освітньому закладі понад 70 чоловіків отримали незаконну відстрочку від мобілізації

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Керівництво харківського освітнього закладу організувало фіктивне працевлаштування понад 70 чоловіків для незаконного уникнення мобілізації. Правоохоронці повідомили про підозру та провели обшуки у кількох містах України.

У харківському освітньому закладі понад 70 чоловіків отримали незаконну відстрочку від мобілізації

Керівники харківського освітнього закладу організували фіктивне працевлаштування понад 70 чоловіків, щоб ті незаконно уникли мобілізації. Правоохоронці вже повідомили їм про підозру та провели обшуки в кількох містах України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

У Харкові правоохоронці викрили керівництво приватного освітнього підприємства, яке з червня 2024 року організувало фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України для незаконного отримання відстрочки від мобілізації

- йдеться у повідомленні.

Схему координували два директори підприємства. За гроші вони оформлювали чоловіків на посади викладачів, після чого документи надсилали до ТЦК та СП для отримання відстрочки від призову. Для прикриття діяльності вони залучили знайому, яка вела фінансову документацію та створювала ілюзію законної роботи. Насправді "працівники" не виходили на роботу і свої обов’язки не виконували.

Правоохоронці провели обшуки у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та "співробітників".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом учасникам повідомлено про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У Києві викрили схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом футбольної команди20.02.26, 16:14 • 1706 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Рівненська область
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Україна
Львів
Київ
Харків