НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 4182 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 7340 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 17938 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 9062 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 17469 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48351 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81448 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50802 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 86684 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
У Києві викрили схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом футбольної команди

Київ • УНН

 • 96 перегляди

26-річний чоловік організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон під виглядом футбольної команди. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів та був затриманий поліцією.

У Києві викрили схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом футбольної команди

У Києві правоохоронці затримала 26-річного чоловіка, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон, пропонуючи їм виїзд у складі футбольної команди. За обіцянку оформити документи та забезпечити поїздку зловмисник вимагав 10 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Черговий канал втечі військовозобов’язаних з країни заблокували слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Організував його 26-річний столичний мешканець. Він пропонував чоловікам призовного віку легітимно виїхати з країни у складі спортивної команди

- йдеться у повідомленні.

За 10 тисяч доларів зловмисник узяв на себе зобов'язання оформити всі необхідні документи впродовж 10 днів. Також в оплату входили послуги щодо організації маршруту, транспортування до прикордонної ділянки та надання інструкцій щодо поведінки під час проходження офіційного пункту пропуску.

Отримати "винагороди" домовився при зустрічі в одному із закладів Києва. Щоправда, гроші там брати побоявся та запропонував проїхатись з ним у таксі, аби переконатись, що за ним не стежать поліцейські. Після завершення подорожі все ж зажадав аби "клієнт" передати йому гроші. Після чого і був затриманий поліцейськими у процесуальному порядку.

Слідчі Голосіївського управління поліції вже оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Затримано керівників оборонних держпідприємств, які за гроші оформлювали бронювання від мобілізації18.02.26, 13:28 • 4226 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Державний кордон України
Національна поліція України
Україна
Київ