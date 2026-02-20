У Києві викрили схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом футбольної команди

У Києві правоохоронці затримала 26-річного чоловіка, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон, пропонуючи їм виїзд у складі футбольної команди. За обіцянку оформити документи та забезпечити поїздку зловмисник вимагав 10 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Черговий канал втечі військовозобов’язаних з країни заблокували слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Організував його 26-річний столичний мешканець. Він пропонував чоловікам призовного віку легітимно виїхати з країни у складі спортивної команди - йдеться у повідомленні.

За 10 тисяч доларів зловмисник узяв на себе зобов'язання оформити всі необхідні документи впродовж 10 днів. Також в оплату входили послуги щодо організації маршруту, транспортування до прикордонної ділянки та надання інструкцій щодо поведінки під час проходження офіційного пункту пропуску.

Отримати "винагороди" домовився при зустрічі в одному із закладів Києва. Щоправда, гроші там брати побоявся та запропонував проїхатись з ним у таксі, аби переконатись, що за ним не стежать поліцейські. Після завершення подорожі все ж зажадав аби "клієнт" передати йому гроші. Після чого і був затриманий поліцейськими у процесуальному порядку.

Слідчі Голосіївського управління поліції вже оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

