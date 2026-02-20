$43.270.03
13:29
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
В Киеве разоблачили схему переправки уклонистов за границу под видом футбольной команды

Киев • УНН

 • 16 просмотра

26-летний мужчина организовал схему незаконной переправки военнообязанных за границу под видом футбольной команды. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов и был задержан полицией.

В Киеве разоблачили схему переправки уклонистов за границу под видом футбольной команды

В Киеве правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который организовал незаконную переправку военнообязанных за границу, предлагая им выезд в составе футбольной команды. За обещание оформить документы и обеспечить поездку злоумышленник требовал 10 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Очередной канал бегства военнообязанных из страны заблокировали следователи полиции Киева и оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Организовал его 26-летний столичный житель. Он предлагал мужчинам призывного возраста легитимно выехать из страны в составе спортивной команды

- говорится в сообщении.

За 10 тысяч долларов злоумышленник взял на себя обязательство оформить все необходимые документы в течение 10 дней. Также в оплату входили услуги по организации маршрута, транспортировке к пограничному участку и предоставлению инструкций по поведению во время прохождения официального пункта пропуска.

Получить "вознаграждение" договорился при встрече в одном из заведений Киева. Правда, деньги там брать побоялся и предложил проехаться с ним в такси, чтобы убедиться, что за ним не следят полицейские. После завершения поездки все же потребовал, чтобы "клиент" передал ему деньги. После чего и был задержан полицейскими в процессуальном порядке.

Следователи Голосеевского управления полиции уже объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Задержаны руководители оборонных госпредприятий, которые за деньги оформляли бронирование от мобилизации18.02.26, 13:28 • 4226 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Украина
Киев