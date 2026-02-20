В Киеве разоблачили схему переправки уклонистов за границу под видом футбольной команды
Киев • УНН
26-летний мужчина организовал схему незаконной переправки военнообязанных за границу под видом футбольной команды. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов и был задержан полицией.
В Киеве правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который организовал незаконную переправку военнообязанных за границу, предлагая им выезд в составе футбольной команды. За обещание оформить документы и обеспечить поездку злоумышленник требовал 10 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Очередной канал бегства военнообязанных из страны заблокировали следователи полиции Киева и оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Организовал его 26-летний столичный житель. Он предлагал мужчинам призывного возраста легитимно выехать из страны в составе спортивной команды
За 10 тысяч долларов злоумышленник взял на себя обязательство оформить все необходимые документы в течение 10 дней. Также в оплату входили услуги по организации маршрута, транспортировке к пограничному участку и предоставлению инструкций по поведению во время прохождения официального пункта пропуска.
Получить "вознаграждение" договорился при встрече в одном из заведений Киева. Правда, деньги там брать побоялся и предложил проехаться с ним в такси, чтобы убедиться, что за ним не следят полицейские. После завершения поездки все же потребовал, чтобы "клиент" передал ему деньги. После чего и был задержан полицейскими в процессуальном порядке.
Следователи Голосеевского управления полиции уже объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Задержаны руководители оборонных госпредприятий, которые за деньги оформляли бронирование от мобилизации18.02.26, 13:28 • 4226 просмотров