Задержаны руководители оборонных госпредприятий, которые за деньги оформляли бронирование от мобилизации
Киев • УНН
Руководители двух оборонных госпредприятий организовали схему фиктивного трудоустройства для бронирования от мобилизации. Они требовали 12 тысяч долларов за оформление и бронирование.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с оперативниками Службы безопасности Украины разоблачили руководителей двух оборонных государственных предприятий, которые организовали схему фиктивного трудоустройства для дальнейшего бронирования от мобилизации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, должностные лица требовали от гражданина 12 тысяч долларов США за формальное оформление на работу. Трудоустройство носило исключительно документальный характер и не предусматривало выполнения никаких служебных обязанностей. После оформления лицо получало бронирование от призыва.
Мужчина обратился в правоохранительные органы с сообщением о незаконном предложении, после чего дальнейшие контакты с должностными лицами происходили под контролем следствия.
12 февраля 2026 года руководителей предприятий задержали при получении оговоренной суммы в 12 тысяч долларов. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Напомним
В Запорожье правоохранители разоблачили и задержали адвоката, которого подозревают в попытке заработать на "решении вопросов" с воинским учетом и продаже "иммунитета" от мобилизации.